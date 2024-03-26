Жителям Харькова полностью вернут электроэнергию: в "Укрэнерго" озвучили сроки

В Харькове вернули электроэнергию на все объекты критической инфраструктуры, началось подключение к сети бытовых потребителей. Устойчивое электроснабжение в городе будет восстановлено в сроки до 14 дней. При этом на выходных 30-31 марта графики отключений для тех потребителей, у которых уже есть свет, станут мягче. Однако главное условие для этого – отсутствие новых разрушений из-за российских атак.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге. "Довольно тяжело гарантировать конкретные сроки. Говорим ориентировочно о 7-10 днях, возможно, до двух недель, когда энергетики смогут в полном объеме восстановить нормальное энергоснабжение города. Это при условии, что не будет новых масштабных разрушений", – сказал Кудрицкий.

Графики отключений в городе все еще применяются. Однако в ночь на 26 марта ограничения уже не вводились и к выходным ситуация может улучшиться, т.к. ожидается серьезное потепление.

"Заживлена вся критическая инфраструктура города, появился свет, хоть и с определенными ограничениями, в домах горожан. Смягчить графики действующих в Харькове отключений, возможно, удастся на выходных. Такая возможность может появиться благодаря снижению потребления из-за значительного прогнозируемого потепления в субботу-воскресенье", – отметил глава "Укрэнерго".

По словам Кудрицкого, заживление потребителей в Харькове проводится согласно комплексному плану, в котором участвует как "Укрэнерго" и облэнерго, так и местные власти и агентство восстановления. При этом дефицита оборудования нет.

"Есть три параллельные технические решения, которые мы реализуем одновременно для того, чтобы то из них, которое сработает быстрее всего, могло стать тем элементом, благодаря которому мы сможем устранить полностью ограничение электроснабжения в городе", – рассказал Кудрицкий.

Защита от ракетных атак все же сработала

Кудрицкий уточнил, что разрушения были бы минимум вдвое больше, если бы не инженерные решения, которые приняли для защиты критических элементов на энергообъектах. Речь идет о системе комплексной защиты, которая будет наращиваться и в дальнейшем.

Ранее об эффективности этого инструмента также заявлял глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем. По его словам, во время массированной российской атаки на энергетику Украины 22 марта на электроподстанциях сработали все защитные сооружения, построенные во время подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг.

"Защита сработала с максимальной эффективностью на всех подстанциях. Фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и непрямые удары, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования. На отдельных подстанциях есть повреждения защитных конструкций в результате прямых ударов, однако оборудование подстанций осталось целым", – сообщил Найем.

Напомним, что объекты энергосистемы Украины имеют три уровня защиты. Это:

защита от взрывной волны;

защита от прямого попадания "Шахедов";

комплексная защита от "Шахедов" и ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина до сих пор полностью не оправилась от самого массированного удара России по энергетике 22 марта. В частности, в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Такие же графики внедрены в Харьковской области, где без электроэнергии осталось наибольшее количество домов. Продолжаются и аварийные отключения света.

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