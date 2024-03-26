Электроэнергию подают по графикам, многие дома отключены: где в Украине самая сложная ситуация со светом

Украина до сих пор полностью не оправилась от самого массированного удара России по ее энергетике 22 марта. В частности, в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Такие же графики внедрены в Харьковской области, где без электроэнергии осталось наибольшее количество домов.

Об этом сообщил исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отметил: в целом, компания потеряла 50% своих генерирующих мощностей, и они сейчас не работают.

"Повреждения очень серьезные. Энергетики всей Украины работают над восстановлением, которое может занять месяцы и больше", – признал он.

Где ситуация самая сложная

По словам Сахарука, трудная ситуация сейчас в Харьковской области. Там без электроэнергии осталось наибольшее количество домов.

В Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Много отключений в Донецкой, Сумской и Херсонской областях – что, по его словам, уже является привычным делом.

"В Криворожском районе просим разумно потреблять электроэнергию. Чтобы пройти этот трудный период без отключений", – отметил энергетик.

Отключения могут ввести по всей стране

В то же время, возвращение графиков отключений электроэнергии по всей Украине возможно уже на этой неделе, то есть до 31 марта. Речь идет о стабилизационных отключениях по графикам, как это было прошлой зимой. Такой прогноз озвучили "Фокусу" директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко и эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокоп.

Так, Омельченко считает, что риски плановых отключений на этой неделе очень высоки по всей стране, в частности в Киеве. Если удары по энергетическим объектам будут продолжаться, вероятность перехода к стабилизационным графикам поставок практически стопроцентная, уверен эксперт.

По словам Прокопа, продолжатся и аварийные отключения. "Рисков тотального блэкаута нет, но вероятность аварийных отключений по регионам – более 50%. Погода еще холодная, пасмурная, солнечной генерации мало, импорт сохраняется на высоком уровне", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, после того же, как 22 марта ДнепроГЭС была атакована Россией, станция так и не возобновила работу. А на полноценное ее восстановление уйдут годы.

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