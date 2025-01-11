За день ДТЭК вернул свет почти 5 тыс. семей после обстрелов

10 января энергетики компании ДТЭК вернули свет 4,9 тыс. семей на Донетчине и Днепропетровщине, которые были без света из-за вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК. Донетчина остается регионом наиболее активных боевых действий. Несмотря на очень тяжелую ситуацию в регионе, вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах более 2,6 тысяч семей.

Так же не стихают вражеские удары по Днепропетровщине, особенно по югу области, приближенному к линии фронта. Здесь 10 января энергетики смогли вернуть свет в 2,3 тысячи домов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, в декабре энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 281 тыс. семей в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областях после вражеских обстрелов