Всем украинцам пересчитали платежки за доставку газа: сколько теперь придется платить ежемесячно

Украинцы платят за доставку газа ежемесячно, даже если вообще не пользуются голубым топливом (но подключены к газовой сети). Сумма в платежке считается следующим образом: среднее месячное потребление (как оно считается, читайте дальше) умножить на тариф вашего оператора газораспределительных сетей (ГРМ). С 1 января 2025-го суммы в платежках всем пересчитают.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Тариф на доставку зависит от протяженности сети, количества потребителей, оборудования, состояния сети и уровня зарплат. Для примера рассмотрим тариф на доставку газа в двух городах Полтавской области.

Кременчуг на доставку в 14 раз больше газа имеет себестоимость всего в 3,7 раза выше, чем в Гадяче. В результате клиенты "Кременчуггаз" платят за доставку кубометра - 0,552 грн, тогда как тариф "Гадячгаза" составляет 2,388 грн. Тариф на газ в обоих городах одинаков – 7,96 грн. Однако стоимость доставки отличается в 4,3 г.

Объем потребления учитывается за газовый год – с октября по сентябрь. Например, в прошлом году мы платили за доставку с учетом тех объемов, которые использовали с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в этом году посчитают объем, потребленный с октября 2023-го по конец сентября 2024-го.

Рассмотрим несколько вариантов. Допустим, что семья за газовый год 2022/2023 потребила 1000 кубометров газа, следовательно, ежемесячно в среднем тратила 83,33 кубометра.

Для жителей Гадяча доставка такого количества кубометров стоила 199 грн. А для Кременчуга – всего 46 грн. Здесь следует добавить, что если вы используете газ для отопления дома и подогрева воды, потребление может быть значительно больше. И наоборот, если вы используете газ только для приготовления пищи, сумма в платежках может быть меньше.

Теперь рассмотрим два варианта, как могли измениться суммы в платежках с 1 января 2025-го. Сам тариф не изменился, следовательно, суммы в платежках изменятся только в результате изменения объемов потребления.

если вы увеличили потребление на 30%. Ежемесячно придется платить за доставку 108,33 кубометров. В Гадяче платежка увеличится со 199 до 258,69 грн. А для жителей Кременчуга – с 46 до 59,79 грн;

платить доставку 108,33 кубометров. В платежка увеличится если вы уменьшили потребление на 30%. Ежемесячно придется платить за доставку 58,33 кубометров газа. В результате платежки снизятся в Гадяче с 199 до 139,29 грн, а для жителей Кременчуга – с 46 до 32,19 грн.

Винницкая область "Газсети" 2,112 ООО "Газовик" 2,148 ООО "Газснабсервис" 2,952 Волынская область "Газсети", Волынский филиал 1,884 Днепропетровская область "Газсети", Днепровский филиал 1,080 "Газсети", Днепропетровский филиал 1,512 "Газсети", Криворожский филиал 0,636 Донецкая область ПАО "Донецкоблгаз" 1,416 ПАО "Мариупольгаз" 1,740 Житомирская область "Газсети", Житомирский филиал 2,040 Закарпатская область "Газсети", Закарпатский филиал 2,388 Запорожская область ПАО "Запорожгаз" 1,104 ПАО "Мелитопольгаз" 2,208 Ивано-Франковская область "Газсети", Ивано-Франковский филиал 2,232 ПАО "Тисменицагаз" 2,388 Киевская область "Газсети", Киевский филиал 1,788 ПАО "Киевгаз" 0,384 Кировоградская область "Газсети", Кропивницкий филиал 1,788 Луганская область ПАО "Луганскгаз" 1,884 Львовская область "Газсети", Львовский филиал 2,028 ДГХП "Сера" 1,452 ООО "Спектргаз" 2,820 Николаевская область "Газсети", Николаевский филиал 2,388 Одесская область ПАО "Одессагаз" 1,308 Полтавская область ПАО "Годячгаз" 2,388 ПАО "Кременчуггаз" 0,552 ПАО "Лубнигаз" 2,388 ПАО "Полтавагаз" 2,112 Ровенская область "Газсети", Ровенский филиал 1,848 Сумская область "Газсети", Сумской филиал 1,608 Тернопольская область "Газсети", Тернопольский филиал 2,100 ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960 Харьковская область "Газсети", Харьковский городской филиал 0,516 "Газсети", Харьковский филиал 2,388 Херсонская область ПАО "Херсонгаз" 1,944 Хмельницкая область "Газсети", Хмельницкий филиал 1,848 ПАО "Шепетовкагаз" 1,284 Черкасская область "Газсети", Черкасский филиал 0,684 ПАО "Уманьгаз" 2,340 Черновицкая область "Газсети", Черновицкий филиал 2,388 Черниговская область "Газсети", Черниговский филиал 2,112

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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