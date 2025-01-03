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Всем украинцам пересчитали платежки за доставку газа: сколько теперь придется платить ежемесячно

Александр Литвин
Коммуналка
3 минуты
2,7 т.
Кому повысили тариф на газ

Украинцы платят за доставку газа ежемесячно, даже если вообще не пользуются голубым топливом (но подключены к газовой сети). Сумма в платежке считается следующим образом: среднее месячное потребление (как оно считается, читайте дальше) умножить на тариф вашего оператора газораспределительных сетей (ГРМ). С 1 января 2025-го суммы в платежках всем пересчитают.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Тариф на доставку зависит от протяженности сети, количества потребителей, оборудования, состояния сети и уровня зарплат. Для примера рассмотрим тариф на доставку газа в двух городах Полтавской области.

Кременчуг на доставку в 14 раз больше газа имеет себестоимость всего в 3,7 раза выше, чем в Гадяче. В результате клиенты "Кременчуггаз" платят за доставку кубометра - 0,552 грн, тогда как тариф "Гадячгаза" составляет 2,388 грн. Тариф на газ в обоих городах одинаков – 7,96 грн. Однако стоимость доставки отличается в 4,3 г.

Объем потребления учитывается за газовый год – с октября по сентябрь. Например, в прошлом году мы платили за доставку с учетом тех объемов, которые использовали с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в этом году посчитают объем, потребленный с октября 2023-го по конец сентября 2024-го.

Рассмотрим несколько вариантов. Допустим, что семья за газовый год 2022/2023 потребила 1000 кубометров газа, следовательно, ежемесячно в среднем тратила 83,33 кубометра.

Для жителей Гадяча доставка такого количества кубометров стоила 199 грн. А для Кременчуга – всего 46 грн. Здесь следует добавить, что если вы используете газ для отопления дома и подогрева воды, потребление может быть значительно больше. И наоборот, если вы используете газ только для приготовления пищи, сумма в платежках может быть меньше.

Теперь рассмотрим два варианта, как могли измениться суммы в платежках с 1 января 2025-го. Сам тариф не изменился, следовательно, суммы в платежках изменятся только в результате изменения объемов потребления.

  • если вы увеличили потребление на 30%. Ежемесячно придется платить за доставку 108,33 кубометров. В Гадяче платежка увеличится со 199 до 258,69 грн. А для жителей Кременчуга – с 46 до 59,79 грн;
  • если вы уменьшили потребление на 30%. Ежемесячно придется платить за доставку 58,33 кубометров газа. В результате платежки снизятся в Гадяче с 199 до 139,29 грн, а для жителей Кременчуга – с 46 до 32,19 грн.
Винницкая область
"Газсети" 2,112
ООО "Газовик" 2,148
ООО "Газснабсервис" 2,952
Волынская область
"Газсети", Волынский филиал 1,884
Днепропетровская область
"Газсети", Днепровский филиал 1,080
"Газсети", Днепропетровский филиал 1,512
"Газсети", Криворожский филиал 0,636
Донецкая область
ПАО "Донецкоблгаз" 1,416
ПАО "Мариупольгаз" 1,740
Житомирская область
"Газсети", Житомирский филиал 2,040
Закарпатская область
"Газсети", Закарпатский филиал 2,388
Запорожская область
ПАО "Запорожгаз" 1,104
ПАО "Мелитопольгаз" 2,208
Ивано-Франковская область
"Газсети", Ивано-Франковский филиал 2,232
ПАО "Тисменицагаз" 2,388
Киевская область
"Газсети", Киевский филиал 1,788
ПАО "Киевгаз" 0,384
Кировоградская область
"Газсети", Кропивницкий филиал 1,788
Луганская область
ПАО "Луганскгаз" 1,884
Львовская область
"Газсети", Львовский филиал 2,028
ДГХП "Сера" 1,452
ООО "Спектргаз" 2,820
Николаевская область
"Газсети", Николаевский филиал 2,388
Одесская область
ПАО "Одессагаз" 1,308
Полтавская область
ПАО "Годячгаз" 2,388
ПАО "Кременчуггаз" 0,552
ПАО "Лубнигаз" 2,388
ПАО "Полтавагаз" 2,112
Ровенская область
"Газсети", Ровенский филиал 1,848
Сумская область
"Газсети", Сумской филиал 1,608
Тернопольская область
"Газсети", Тернопольский филиал 2,100
ПАО "Тернопольгоргаз" 0,960
Харьковская область
"Газсети", Харьковский городской филиал 0,516
"Газсети", Харьковский филиал 2,388
Херсонская область
ПАО "Херсонгаз" 1,944
Хмельницкая область
"Газсети", Хмельницкий филиал 1,848
ПАО "Шепетовкагаз" 1,284
Черкасская область
"Газсети", Черкасский филиал 0,684
ПАО "Уманьгаз" 2,340
Черновицкая область
"Газсети", Черновицкий филиал 2,388
Черниговская область
"Газсети", Черниговский филиал 2,112

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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