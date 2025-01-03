Всем украинцам пересчитали платежки за доставку газа: сколько теперь придется платить ежемесячно
Украинцы платят за доставку газа ежемесячно, даже если вообще не пользуются голубым топливом (но подключены к газовой сети). Сумма в платежке считается следующим образом: среднее месячное потребление (как оно считается, читайте дальше) умножить на тариф вашего оператора газораспределительных сетей (ГРМ). С 1 января 2025-го суммы в платежках всем пересчитают.
Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Тариф на доставку зависит от протяженности сети, количества потребителей, оборудования, состояния сети и уровня зарплат. Для примера рассмотрим тариф на доставку газа в двух городах Полтавской области.
Кременчуг на доставку в 14 раз больше газа имеет себестоимость всего в 3,7 раза выше, чем в Гадяче. В результате клиенты "Кременчуггаз" платят за доставку кубометра - 0,552 грн, тогда как тариф "Гадячгаза" составляет 2,388 грн. Тариф на газ в обоих городах одинаков – 7,96 грн. Однако стоимость доставки отличается в 4,3 г.
Объем потребления учитывается за газовый год – с октября по сентябрь. Например, в прошлом году мы платили за доставку с учетом тех объемов, которые использовали с октября 2022-го по сентябрь 2023-го. А в этом году посчитают объем, потребленный с октября 2023-го по конец сентября 2024-го.
Рассмотрим несколько вариантов. Допустим, что семья за газовый год 2022/2023 потребила 1000 кубометров газа, следовательно, ежемесячно в среднем тратила 83,33 кубометра.
Для жителей Гадяча доставка такого количества кубометров стоила 199 грн. А для Кременчуга – всего 46 грн. Здесь следует добавить, что если вы используете газ для отопления дома и подогрева воды, потребление может быть значительно больше. И наоборот, если вы используете газ только для приготовления пищи, сумма в платежках может быть меньше.
Теперь рассмотрим два варианта, как могли измениться суммы в платежках с 1 января 2025-го. Сам тариф не изменился, следовательно, суммы в платежках изменятся только в результате изменения объемов потребления.
- если вы увеличили потребление на 30%. Ежемесячно придется платить за доставку 108,33 кубометров. В Гадяче платежка увеличится со 199 до 258,69 грн. А для жителей Кременчуга – с 46 до 59,79 грн;
- если вы уменьшили потребление на 30%. Ежемесячно придется платить за доставку 58,33 кубометров газа. В результате платежки снизятся в Гадяче с 199 до 139,29 грн, а для жителей Кременчуга – с 46 до 32,19 грн.
Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.
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