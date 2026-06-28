Можно сэкономить тысячи гривен: украинцам назвали технику, которая больше всего "накручивает свет"

Украинцы могут существенно сократить расходы на электроэнергию благодаря замене старой бытовой техники на энергоэффективные модели. По оценкам энергетиков, разница в потреблении между приборами старых классов C-E и современных А-А++ составляет от 20% до 70%. Наибольшую экономию дают бойлеры, обогреватели, холодильники и электроплиты.

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Впрочем, экономия зависит не только от класса прибора, но и от того, как именно им пользуются. Поэтому экономить можно и без замены техники. OBOZ.UA разобрался в ключевых советах энергетиков Yasno и "Закарпатьеоблэнерго".

Обратите внимание: расчеты проведены с учетом действующего тарифа на электроэнергию – 4,32 грн за кВт*ч. В случае его изменения ориентировочные суммы станут неактуальными.

Какая бытовая техника поможет экономить больше всего

Наибольший эффект дает замена приборов, которые работают регулярно или потребляют много электроэнергии. По оценкам экспертов, даже частичное обновление бытовой техники может снизить потребление электроэнергии на 15-30%, а комплексная замена основных приборов – на 40-50%.

Наибольшую экономию, по подсчетам, обеспечивает бойлер. В зависимости от модели и интенсивности использования современный прибор класса А-А++ позволяет экономить от 65 до 454 грн в месяц, или от 778 до 5 443 грн в год.

Также существенно сократить расходы могут:

обогреватель – до 648 грн в месяц или до 7 776 грн в год;

– до 648 грн в месяц или до 7 776 грн в год; электроплита (в частности, индукционная) – от 22 до 281 грн в месяц (259-3370 грн в год);

(в частности, индукционная) – от 22 до 281 грн в месяц (259-3370 грн в год); холодильник – от 35 до 104 грн в месяц (415-1 244 грн в год).

Наименьший эффект от замены дают электрочайники, утюги и микроволновые печи. Как правило, экономия при их использовании не превышает 40 грн в месяц. Кроме того, замена ламп накаливания на светодиодные позволяет экономить до 1 тыс. грн в год, поскольку они потребляют значительно меньше электроэнергии и служат дольше.

Впрочем, специалисты отмечают, что универсальной суммы экономии не существует. Она зависит от количества человек в домохозяйстве, частоты использования техники, ее характеристик и настроек. Например, бойлер объемом 100 литров будет потреблять больше электроэнергии, чем модель объемом 50 литров. Точно так же на расходы влияет температура нагрева воды или режимы работы стиральной или посудомоечной машины.

Как снизить счета без замены техники

Экономить можно и без покупки новых приборов. Энергетики советуют обратить внимание на несколько простых привычек, которые помогают сократить потребление электроэнергии.

Заметную экономию обеспечивает техника, которая используется менее интенсивно:

посудомоечная машина – от 17 до 95 грн в месяц (207–1140 грн в год);

стиральная машина – от 9 до 78 грн в месяц (104-933 грн в год);

телевизор – от 13 до 82 грн в месяц (156-985 грн в год).

Ощутимый эффект дает и правильная настройка бытовых приборов. Например, если установить температуру нагрева бойлера на 55 °C вместо 70°C, можно сэкономить еще до 1 тыс. грн в год без потери комфорта. В морозильной камере достаточно поддерживать температуру -18°C – дальнейшее охлаждение только увеличивает потребление электроэнергии.

Энергетики также рекомендуют кипятить в электрочайнике только то количество воды, которое необходимо в данный момент, а для разогрева небольших порций пищи чаще использовать микроволновую печь. Она потребляет до 80% меньше электроэнергии, чем традиционная электрическая духовка.

Кроме того, существенно сократить расходы на электроэнергию и отопление помогает утепление дома, установка энергоэффективных окон и терморегуляторов на батареях. По оценкам энергетиков, комплексное утепление может снизить расход энергии на отопление до 70%, а энергоэффективные окна – сократить теплопотери примерно на 30%.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам могут начислить несуществующий долг за свет. Чтобы избежать такого риска и получать "правильные" счета, нужно выполнить всего одно условие. Также энергетики объясняли, почему счетчик "крутит", хотя техника выключена.

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