В "Укрэнерго" рассказали украинцам о распространенном фейке: происходит ли экспорт электроэнергии

В соцсетях публикуют данные физических перетоков Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Эти данные показывают физический переток тока. При этом в сообщениях вместе с графиками ошибочно утверждают, что физические перетоки это и есть экспорт.

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Как рассказал в интервью "Общественному" председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, на самом деле есть отдельный раздел с коммерческим экспортом. И в нем можно увидеть, что Украина наоборот покупает ток у ЕС, а сама совсем не экспортирует электроэнергию.

"Я с большим удивлением читаю сообщения в соцсетях, в которых показывают физические перетоки электроэнергии из Украины, отраженные на сайте ENTSO-E, и утверждают, что якобы это экспорт. На самом деле это транзитные физические перетоки. Например, Румыния может транспортировать электроэнергию через Украину в Венгрию из-за слабых связей в своей энергосистеме. Некоторые люди видят, условно, 100 МВт на границе между Украиной и Венгрией и ошибочно или сознательно пишут: "Значит, Украина экспортирует. Нас обманывают. Нам выключают свет, а сами продают электроэнергию за границу". Это не так", – рассказывает Кудрицкий.

Как пояснил он, в этом случае мы просто транзитом передаем электроэнергию без использования собственных ресурсов. Это не наш экспорт. Чтобы убедиться, что экспорт нулевой, можно просмотреть специальную вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайте ENTSO-E, где отображаются торговые операции. Там видно, что из Украины в Европу ничего не поступает, а Европа экспортирует электроэнергию в Украину. "Благодаря этому импорту мы можем поддерживать более-менее стабильную ситуацию с отключениями", – отметил Владимир Кудрицкий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, компания ДТЭК потеряла 90% своих генерирующих мощностей из-за российских обстрелов и вкладывает все имеющиеся средства в сумме 4 миллиарда гривен для их восстановления, однако общий объем разрушений оценивается в 14-18 миллиардов гривен. Ситуация в энергосистеме остается сложной, особенно в регионах прифронтовых, где объекты энергетики находятся под постоянными обстрелами.

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