В Украине вырастет напряжение в розетках: чем это грозит технике и проводке

Украина официально переходит на общеевропейский стандарт номинального напряжения в электросети – вместо 220 вольт будет 230. Впрочем, дополнительных неудобств для украинцев это не создаст, а именно не обязывает перекладывать проводку, не ограничивает использование мощных приборов и не угрожает технике.

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Об этом сообщили в ДТЭК. В компании отметили, что инновация предсказуемо вызвала немало вопросов у потребителей. Среди них специалисты выбрали самые популярные.

Сгорит ли старая техника?

Нет, поскольку большинство бытовых приборов (в том числе и те, которым уже десятки лет), спокойно выдерживают напряжение до 230 В. Тем, кто сильно переживает, советуют установить стабилизатор напряжения или реле.

Можно ли одновременно включать, например, пылесос и чайник?

Можно, потому что переход на 230 В не ограничивает бытовую активность потребителей. Впрочем, в пиковые часы (то есть утром и вечером) сеть лучше не перегружать. Поэтому, чтобы помочь энергосистеме работать стабильнее, несколько мощных электроприборов следует включать одновременно днем.

Нужно ли менять проводку?

Собственно переход на 230 В не требует замены проводки. Хотя электрическую проводку в старых домах все же следует проверить на изношенность, но это задача ОСМД или ЖЭКа.

Новый стандарт напряжения в электросети: что известно

Переход на 230 В запланирован на 1 июля. Это решение закреплено постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и соответствует новой редакции национального стандарта ДСТУ EN 50160:2023, гармонизированного с европейским EN 50160.

В рамках новых стандартов внедряются четкие пределы допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения). Это обеспечит большую стабильность работы электроприборов, а также приблизит технические параметры украинской энергосистемы к европейским.

Ранее в ДТЭК уже сообщали, что переход не повлияет на суммы в платежках, поскольку потребители платят не за напряжение, а за фактически потребленную электроэнергию, то есть киловатт-часы. "Напряжение – это просто давление в системе, а не количество электричества. Никаких новых цифр в квитанциях из-за этого не будет", – объясняют в ДТЭК.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев предупредили о возможных незначительных отключениях электроэнергии летом. Они могут длиться 2-3 часа в сутки, но при отсутствии новой волны массированных ударов по объектам критической инфраструктуры в целом энергосистема будет стабильной.

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