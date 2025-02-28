В Украине ввели экстренные отключения света: у кого нет электроэнергии

Утром 28 февраля в ряде областей Украины были введены экстренные отключения электроэнергии – в частности в Донецкой и Днепропетровской. Также ограничения действуют для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на украинские энергообъекты.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:

В первую очередь отключения применяют именно к промышленности.

Ограничение для бытовых потребителей "применяются только в редких случаях".

"В отдельных регионах Украины использованы аварийные отключения электроэнергии. Ситуация в энергосистеме может измениться", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: повлиять на длительность отключений могут сами украинцы. Для этого им нужно экономно использовать ресурс.

"Экономное потребление электроэнергии уменьшит необходимость применения мер ограничения", – объяснили энергетики.

В каких областях ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения утром 28 февраля действуют в ряде областей. Как сообщили, в частности в ДТЭК, ограничения применяются в Донецкой и Днепропетровской областях.

Кроме того, в некоторых районах Одессы нет света из-за проведения аварийных ремонтных работ.

"По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" по Запорожской области в 6:40 введены графики аварийных отключений (ГАО) для промышленных потребителей. В настоящее время действуют две очереди ГАО", – рассказали в "Запорожьеоблэнерго".

В Кировоградской области экстренные отключения действуют с 6:38.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 28 февраля в 6:42 получена команда на применение трех очередей ГАО", – сообщили в Полтаваоблэнерго.

Аварийные отключения действуют и на Сумщине.

Следить за обновлениями нужно на официальных ресурсах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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