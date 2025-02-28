В Украине ввели экстренные отключения света: у кого нет электроэнергии
Утром 28 февраля в ряде областей Украины были введены экстренные отключения электроэнергии – в частности в Донецкой и Днепропетровской. Также ограничения действуют для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на украинские энергообъекты.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- В первую очередь отключения применяют именно к промышленности.
- Ограничение для бытовых потребителей "применяются только в редких случаях".
"В отдельных регионах Украины использованы аварийные отключения электроэнергии. Ситуация в энергосистеме может измениться", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: повлиять на длительность отключений могут сами украинцы. Для этого им нужно экономно использовать ресурс.
"Экономное потребление электроэнергии уменьшит необходимость применения мер ограничения", – объяснили энергетики.
В каких областях ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения утром 28 февраля действуют в ряде областей. Как сообщили, в частности в ДТЭК, ограничения применяются в Донецкой и Днепропетровской областях.
Кроме того, в некоторых районах Одессы нет света из-за проведения аварийных ремонтных работ.
"По распоряжению диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго" по Запорожской области в 6:40 введены графики аварийных отключений (ГАО) для промышленных потребителей. В настоящее время действуют две очереди ГАО", – рассказали в "Запорожьеоблэнерго".
В Кировоградской области экстренные отключения действуют с 6:38.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 28 февраля в 6:42 получена команда на применение трех очередей ГАО", – сообщили в Полтаваоблэнерго.
Аварийные отключения действуют и на Сумщине.
Следить за обновлениями нужно на официальных ресурсах облэнерго:
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