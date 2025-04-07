В Украине возникли точечные проблемы со светом: "Укрэнерго" обратилось к потребителям

Из-за осадков и порывов ветра в одной из западных областей Украины обесточенными оказались 10 населенных пунктов. В настоящее время продолжаются ремонтные работы. В то же время энергетики призывают украинцев бережно потреблять электроэнергию – ведь использование ресурса выросло, а энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: утром понедельника 7 апреля уровень потребления сразу на 16% превышал показатель пятницы 4 апреля – предыдущего рабочего дня.

"Причина — значительное снижение температуры воздуха и облачная погода на всей территории Украины. Что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: самая острая необходимость в экономии электроэнергии 7 апреля будет наблюдаться в период с 8:00 до 21:00. В связи с чем в это время рекомендуется:

ограничить использование мощных электроприборов;

не включать два мощных устройства одновременно.

"Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и ​​официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – отметили в "Укрэнерго".

В то же время, украинцы могут сэкономить крупную сумму на счете за электроэнергию – более 430 грн. Для этого следует установить двухтарифный счетчик электроэнергии "день-ночь".

В настоящее же время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 2,16 грн/кВт*ч.

Таким образом, семья из трех человек, которая живет в квартире с электроплитой и бойлером, потребляет 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, и не имеет двухтарифного счетчика, вынуждена будет заплатить за свет за месяц 1 296 грн. Ведь весь потребленный ток будет посчитан по дневному тарифу 4,32 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью, то условные 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн. Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 придется заплатить 432 грн. И столько же – за дневное. То есть в сумме – 864 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в правительстве утверждают, что после окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т. д. – украинцы продолжат платить за свет 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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