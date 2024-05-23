В Украине ужесточили графики отключений света: расписание на 23 мая

В Украине 23 мая ужесточили режим отключений ограничения на потребление электроэнергии. Ожидается, что графики будут действовать все сутки – с 00:00 до 24:00. При этом отключать электроэнергию будут и промышленности, и бытовым потребителям, но не критической инфраструктуре. Днем ранее же отключения действовали лишь утром и вечером.

Об ужесточении сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: причина продления срока действия ограничений – возможное увеличение объема дефицита энергии из-за погоды. В частности, прогнозируемую плотную облачность в большинстве регионов, "из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии".

"Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объема потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", – говорится в сообщении.

При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.

Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

В свою очередь, в Минэнерго отметили: в прошлые сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью с энергосистем Румынии, Словакии и Польши. Сегодня же в утренние и дневные часы по запросу Украины будут осуществляться аварийные поставки электроэнергии из этих стран.

"Причина ограничений – серьезные повреждения энергетической инфраструктуры после массированных российских атак. Продолжаются восстановительные работы", – отметили в министерстве.

Когда украинцам прекратят отключать свет

В свою очередь, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Ведь для этого нужно:

восстановить мощность поврежденных электростанций, "а это занимает время – иногда недели, иногда месяцы, а иногда годы";

построить децентрализованную генерацию, которая будет "более безопасной и стойкой к атакам" и которая "через 1,5-3 года сможет заменить поврежденную".

Как сообщал OBOZ.UA, режимов отключения света всего два – аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заранее и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!