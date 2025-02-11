В Украине снова будут отключать свет: в "Укрэнерго" сообщили график на 12 февраля

Из-за повреждений объектов энергосистемы из-за российских ракетно-дроновых атак 12 февраля в Украине будут ограничивать электроснабжение. Впрочем, отключения коснутся только промышленных объектов и бизнеса, поэтому населению не стоит переживать.

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Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". Отмечается, что ограничения будут действовать в течение восьми часов с перерывом в течение дня и будут применяться по следующему графику:

с 7:00 до 11:00;

с 15:00 до 21:00

"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется", - заверили в "Укрэнерго", но предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Причиной временного введения ограничений названо повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Впрочем, энергетики старательно как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

На этом фоне украинцев призывали потреблять электроэнергию бережливо.

Следует отметить, что энергоснабжение для бизнеса и промышленности ограничивается уже несколько дней подряд. А 11 февраля в ряде областей Украины были применены аварийные отключения и для населения электроэнергии из-за угрозы массированной ракетной атаки со стороны страны-агрессоры. В частности, отключали свет в Донецкой и Днепропетровской областях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко пояснил, что пока отключения света в Украине были точечными, но не следует забывать и о накопительном эффекте от российских атак. По его словам, серьезные морозы ожидаются лишь ночью, а в целом температура не критично низкая, поэтому есть шансы, что период морозов пройдет без графиков.

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