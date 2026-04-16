Украинцы могут остаться без субсидий: кому следует обязательно обратиться в ПФУ

Большинству украинцев субсидии переназначат автоматически с 1 мая, если не изменились состав семьи или имущественное положение. В то же время отдельным категориям нужно подать заявление в Пенсионный фонд, иначе выплаты могут не начислить, но если обратиться в мае-июне, деньги выплатят задним числом.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). В ведомстве объясняют, что автоматическое переназначение субсидий коснется большинства получателей. Речь идет о тех гражданах, у которых не изменились ключевые данные:

состав домохозяйства;

уровень доходов и имущественное положение.

В таких случаях государство самостоятельно проведет все необходимые расчеты, и люди продолжат получать выплаты без дополнительных заявлений. Впрочем, если за последнее время произошли изменения – например, кто-то выписался или наоборот прописался, изменились доходы или появилось новое имущество об этом обязательно нужно сообщить Пенсионный фонд в течение 30 дней.

Есть несколько категорий граждан, для которых автоматическое переназначение не будет действовать. Таким украинцам придется подавать заявление и декларацию самостоятельно. В частности, это касается:

тех, кто ранее не получал субсидию или имел "нулевой" размер помощи;

арендаторов жилья;

домохозяйств, где фактическое количество жителей меньше зарегистрированного;

тех, кто претендует на субсидию для покупки твердого топлива или сжиженного газа;

семей, в составе которых есть внутренне перемещенные лица.

Именно эти категории чаще всего сталкиваются с необходимостью дополнительного подтверждения своего права на помощь. Подать заявление на субсидию можно несколькими способами, как онлайн, так и офлайн:

через портал Дія;

на веб-портале Пенсионного фонда или через мобильное приложение;

лично или по почте в отделениях ПФУ;

через ЦНАП;

через уполномоченных представителей местных общин.

В Пенсионном фонде отмечают, что если подать заявление в мае или июне, субсидию все равно начислят с 1 мая, то есть с начала неотапливаемого сезона. Даже в случае задержки люди не потеряют деньги, но только при условии, что успеют подать документы в определенный период.

украинские многодетные семьи имеют право на получение помощи на оплату коммуналки. Таким семьям может предоставляться льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг или жилищная субсидия. Это не два разных названия одной и той же помощи, а именно две разные выплаты.

