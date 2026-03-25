В Украине появится новый вид аренды квартир: кто получит социальное жилье

Украина внедряет модель социальной аренды жилья. С помощью этого механизма государство сможет выкупать жилье и предоставлять его в доступную аренду тем семьям, которые не могут позволить себе коммерческие варианты.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил об этом на международной конференции Wilton Park, состоявшейся в Германии. Об этом сообщает Правительственный портал.

Он отметил важность социального аспекта восстановления. Улютин отметил, что без человекоцентричного подхода к восстановлению Украины существует риск создать инфраструктуру без людей, которые обеспечивают функционирование экономики.

"Восстановление Украины – это прежде всего о людях. О создании условий, в которых можно жить, работать и воспитывать детей. Если планирование восстановления сосредотачивается только на инфраструктуре, мы рискуем отстроить города без восстановления общин", – сказал Улютин.

Кроме того, министр отметил, что жилье находится на пересечении социальной политики, экономического восстановления и демографической устойчивости и является платформой для интеграции. По его мнению, социальное восстановление должно рассматриваться не как параллельное направление, а как ключевой элемент стратегии реконструкции Украины.

По словам чиновника эта инициатива позволит сформировать доступ к жилью как социальную услугу – инструмент интеграции, поддержки семей и экономической активизации. Также он сказал, что это решение позволит помочь как можно большему количеству людей и формировать долгосрочный жилой фонд.

Конференция Wilton Park

Wilton Park – это не одно конкретное событие, а формат регулярных международных встреч. Их организует одноименная британская правительственная структура, объединяющая ведущих представителей из мира политики, бизнеса, научных кругов, дипломатии, гражданского общества и СМИ.

В этом году конференция организована при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии и Министерства иностранных дел Великобритании. Это мероприятие объединило более 60 представителей правительств Украины и стран ЕС, международных финансовых институтов и экспертной среды для формирования дорожной карты реформ в социальном секторе.

