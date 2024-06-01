В Украине повысили тариф на электроэнергию: сколько теперь платить за ТВ, холодильник и кондиционер

В Украине с 1 июня тариф на электроэнергию подняли с 2,64 до 4,32 грн за 1 кВт*ч. Без дифференциации, то есть несмотря на объем потребления (первый вариант предусматривал возможность оставить действующий тариф для потребляющих до 100 кВт*ч в месяц).

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Также повышение тарифов должно повлиять и на то, сколько электроэнергии тратят украинцы. Значительно возрастет стоимость использования всей техники. К примеру:

использование кондиционера в течение нескольких часов ежедневно (70 кВт*ч) – со 184,8 до 302,4 грн;

в течение нескольких часов ежедневно (70 кВт*ч) – со 184,8 до компьютер или ноутбук (5 часов в день – до 81 кВт*ч в месяц) – с 213,84 до 349,9 грн ;

(5 часов в день – до 81 кВт*ч в месяц) – с 213,84 до ; холодильник (круглосуточно – до 38,4 кВт*ч) – со 101,3 до 165,8 грн;

(круглосуточно – до 38,4 кВт*ч) – со 101,3 до телевизор (5 часов в день – до 30 кВт*ч в месяц) – с 79,2 до 129,6 грн;

(5 часов в день – до 30 кВт*ч в месяц) – с 79,2 до стиральная машинка (дважды в неделю по часу – до 25 кВт*ч в месяц) – с 66 до 108 грн;

(дважды в неделю по часу – до 25 кВт*ч в месяц) – с 66 до электрический чайник (час в неделю – до 22 кВт*ч) – с 58,08 до 95,04 грн;

(час в неделю – до 22 кВт*ч) – с 58,08 до микроволновка (час в неделю – до 11 кВт*ч) – с 29,04 до 47,52 грн;

фен (час в неделю – до 5,5 кВт*ч) – с 14,52 до 23,76 грн;

(час в неделю – до 5,5 кВт*ч) – с 14,52 до утюг (час в неделю – 6 кВт*ч) – с 15,84 до 25,92 грн;

Следовательно, с 1 июня суммы в платежках вырастут следующим образом:

при потреблении 100 кВт*ч в месяц ежемесячно нужно будет платить 432 грн вместо 264 грн (сумма вырастет на 168 грн).

в среднем украинская семья будет платить на 282,24 грн в месяц больше (725,76 грн вместо 445,52 грн с учетом среднего по стране потребления в 168 кВт*ч);

вместо 445,52 грн с учетом среднего по стране потребления в 168 кВт*ч); при потреблении 300 кВт*ч придется платить 1296 грн в месяц (было 792 грн, платежка вырастет на 504 грн).

Повышение тарифов должно увеличить поступление в бюджеты "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Средства потратят, в том числе, на восстановление после российских атак. При этом на графики отключения электроэнергии размер тарифов никак не может повлиять. На восстановление требуются миллиарды долларов и около двух лет.

Как сообщал OBOZ.UA, за май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу – он составляет 2,64 грн/кВт*ч. Причем независимо от объема потребленного ресурса.

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