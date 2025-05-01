В Украине отключили сразу три атомных энергоблока: что произошло

Три из девяти ядерных энергоблоков на подконтрольной территории Украины были временно отключены от энергосистемы. Это отключение плановое – в это время будет проводиться техническое обслуживание оборудования и перезагрузка ядерного топлива.

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Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Руководитель организации Рафаэль Мариано Гросси отметил, что речь идет об энергоблоках Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской атомных электростанций.

"На трех действующих украинских атомных электростанциях (АЭС) – Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской – три из девяти реакторов оставались остановленными на техническое обслуживание и перезагрузку топлива", – говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что техническое обслуживание украинских АЭС проходит на фоне угрозы российских ударов. Так, в частности, 25 апреля в 1,5 км от Южноукраинской АЭС было обнаружено шесть беспилотников – Вооруженные силы Украины пытались их сбить.

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) наблюдатели МАГАТЭ слышат взрывы вдали на протяжении всей последней недели. А на Хмельницкой АЭС 30 апреля члены команды МАГАТЭ были вынуждены скрыться из-за воздушной тревоги.

Также Гросси напомнил, что 14 февраля дроном была пробита крыша конфайнмента Чернобыльской АЭС. Конструкция служит для предотвращения радиоактивного выброса из реактора после аварии 1986 года и защиты от внешних опасностей.

Глава МАГАТЭ также отметил, что идет временный ремонт Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС. Команда организации недавно посетила его, чтобы обсудить текущие усилия объекта по оценке структурной целостности здания после атаки. По его словам, хотя сооружение укрытия получило значительные повреждения, но радиоактивного выброса не произошло.

В "Энергоатоме" об отключении энергоблоков АЭС в последнее время не сообщалось. Ранее заявлялось, что ремонт на всех девяти энергоблоках Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС собирается завершить до конца августа. Общая мощность девяти энергоблоков составляет 7,88 ГВт.

Также OBOZ.UA уже сообщал, что российские атаки продолжают создавать серьезные угрозы ядерным объектам Украины. Так, 9 апреля МАГАТЭ зафиксировала на прилегающей к станции территории несколько беспилотных летательных аппаратов, приблизившихся к Южноукраинской АЭС на расстояние 4 км.

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