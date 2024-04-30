В Украине отключают электроэнергию: где действуют графики и ограничения

В Украине 30 апреля действуют графики отключения электроэнергии для населения в Харьковской области и для в промышленности в Кривом Роге. Также обесточены 417 населенных пунктов: из-за боевых действий – в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской областях; по техническим причинам – в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, на Донетчине из-за обстрела обесточивались две шахты – 35 работников оставались под землей.

По вечерам в стране сохраняется дефицит тока, поэтому энергетики просят об экономии. Об этом сообщили в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики.

"Сейчас в энергосистеме есть только сетевые ограничения. Причина их применения – повреждение оборудования магистральных сетей русскими дронами и ракетами", – отметили в "Укрэнерго".

В компании добавили, что в энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Дело в том, что из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей.

Харьковщина: действуют графики

Из-за ограничений потребления электроэнергии в Харьковской области утром 30 апреля было обесточено около 204 тысяч бытовых потребителей. Кроме того, энергетики заживили 4,6 тысяч точек учета в одном из населенных пунктов, которые выключались из-за боевых действий.

"К сожалению, в результате повторного обстрела они снова были обесточены. К утру остаются без напряжения более 26 тысяч абонентов", – сообщили в Минэнерго.

С 28 апреля графики отключений в Харькове и области обновили. Однако с этой даты гарантированных отключений меньше не стало – свет по-прежнему выключают как минимум на 3 часа в сутки. Нынешний график действует до 30 апреля включительно. У каждого потребителя – по четыре режима подачи электричества в сутки:

красный – электроэнергия отключена;

желтый – оперативные переключения;

зеленый – отключения отсутствуют;

перечеркнутый желтый – возможны отключения из-за пикового потребления или оперативного переключения.

Донецкая область: обесточивались шахты

На Донетчине в результате обстрела, повредившего воздушную линию облэнерго, были обесточены бытовые потребители и две шахты. В одной из них под землей находились 35 работников – всех вывели на поверхность. Воздушную линию включили в работу, всех потребителей заживили.

В результате боевых действий в области обесточены почти 22 тысячи абонентов в 2 населенных пунктах. Ремонтные бригады заживили 19,8 тысяч точек учета в 10 населенных пунктах. Остаются без напряжения 48,2 тысяч абонентов в 98 населенных пунктах.

Другие регионы: где есть проблемы с электроэнергией

В Запорожской области энергетики заживили более 700 потребителей, которые обесточивались из-за обстрелов и технологических нарушений. Без напряжения остаются более 3,7 тысячи абонентов.

Из-за технологического нарушения на Сумщине обесточивался 181 абонент в 5 населенных пунктах. Ремонтные бригады заживили более 1,6 тысяч точек учета в 9 населенных пунктах, которые выключались из-за обстрелов. На утро остаются без света 10,3 тысяч абонентов в 87 населенных пунктах.

В Херсоне возобновлено электроснабжение для 159 абонентов. Остаются обесточенными 2,8 тысяч точек учета. В населенных пунктах области после ночных обстрелов было отключено 559 абонентов. Всего в Херсонской области остаются без света 26,3 тысяч точек учета.

По технологическим причинам на Черниговщине обесточена 151 точка учета в 2 населенных пунктах. Из-за боевых действий остаются обесточенными 1,6 тысяч абонентов в 29 населенных пунктах.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, правительство продлило действие льготной цены на электроэнергию для населения. Срок продлили на 1 месяц, до 31 мая.

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