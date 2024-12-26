В Украине ослабили режим отключения электроэнергии: каким будет график 27 декабря

Украинские энергетики эффективно работают над ликвидацией последствий ракетных обстрелов объектов украинской энергосистемы. Это позволило снизить продолжительность ограничений потребления электроэнергии с 13 до 11 часов, причем свет будут отключать значительно меньшее количество украинцев.

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Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". В частности, 27 декабря для бытовых потребителей ограничения продлятся с 08:00 до 17:00, без электроэнергии будут по полочереди отключений. В то же время будут применяться графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Энергетики напомнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов вследствие массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря, а также, что в течение суток применение и объем ограничений могут измениться.

Поэтому украинцев призывают, когда свет появляется по графику, потребить электроэнергию бережливо. Актуальную информацию о графиках отключений в собственном регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Тем временем компания ДТЭК сообщила своим потребителям в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В этих регионах ограничения будут действовать по следующим графикам:

Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно и часто приходилось отключать больше потребителей, чем нужно.

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