В Украине ослабили режим отключения электроэнергии: каким будет график 27 декабря
Украинские энергетики эффективно работают над ликвидацией последствий ракетных обстрелов объектов украинской энергосистемы. Это позволило снизить продолжительность ограничений потребления электроэнергии с 13 до 11 часов, причем свет будут отключать значительно меньшее количество украинцев.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". В частности, 27 декабря для бытовых потребителей ограничения продлятся с 08:00 до 17:00, без электроэнергии будут по полочереди отключений. В то же время будут применяться графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.
Энергетики напомнили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов вследствие массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря, а также, что в течение суток применение и объем ограничений могут измениться.
Поэтому украинцев призывают, когда свет появляется по графику, потребить электроэнергию бережливо. Актуальную информацию о графиках отключений в собственном регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях:
Тем временем компания ДТЭК сообщила своим потребителям в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В этих регионах ограничения будут действовать по следующим графикам:
Как сообщал OBOZ.UA, по словам энергоэксперта Александра Харченко, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны. Потому, по словам специалиста, эти графики работали неэффективно и часто приходилось отключать больше потребителей, чем нужно.
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