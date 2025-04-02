В Украине нашли нарушения в платежках: потребителям вернут почти 1 млн грн на коммуналку

С начала 2025 года в Украине выявили нарушения в тарифах на жилищно-коммунальные услуги, что привело к возврату потребителям почти 1 млн грн. Потребителям рекомендуется внимательно проверять свои счета и обращаться в органы, если обнаружены нарушения.

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Об этом сообщает Госпродпотребслужба. С начала года было проведено 36 внеплановых проверок предприятий, предоставляющих эти услуги.

По результатам проверок выявлены многочисленные нарушения, что явилось основанием для наложения штрафных санкций и выдачи предписания о приведении тарифов в соответствие с действующим законодательством. Согласно информации, в 32 случаях из 36 проверок были выявлены нарушения, что составляет впечатляющие 88,9% всех случаев.

Эти нарушения касались неправильных тарифов, не соответствовавших утвержденным нормам, или их применению, которое приводило к завышению счетов для потребителей. В результате таких нарушений 18 предприятий были оштрафованы на сумму 413,4 тыс. грн, а 23 предприятия получили предписание, что обязывает их привести тарифы в соответствие с законодательством.

Госпродпотребслужба также сообщила, что потребителям, незаконно завышенным тариф, будет возвращено 948,9 тыс. грн. Кроме того, за нарушение были наложены штрафы на должностных лиц предприятий на общую сумму 46,1 тыс. грн. Эти меры направлены на восстановление справедливости и защиту прав граждан, обеспечивая прозрачность и ответственность в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор подчеркнул важность экономической обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отметив, что потребители не должны платить больше, чем предусмотрено законодательством. Он также акцентировал внимание на необходимости обеспечения прозрачности в работе предприятий, оказывающих коммунальные услуги, подчеркнув, что они должны действовать ответственно и открыто.

Госпродпотребслужба также обращается к гражданам с призывом быть внимательными и проверять счета за коммунальные услуги. Если возникают сомнения в правильности тарифов или начислений, потребители имеют право требовать обоснования расчетов и проверять документы. В случае выявления нарушений, следует обращаться в территориальные управления Госпродпотребслужбы, которые могут принять соответствующие меры для исправления ситуации.

Отметим, что с апреля 2024 года Госпродслужба возобновила внеплановые проверки в сфере жилищно-коммунальных услуг, проведя 241 проверку в течение года. Как результат, были наложены административно-хозяйственные санкции на сумму 3,7 млн. грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируют всеобщее введение графиков подачи воды. Отдельные города, в частности Ровно, вынужденно ограничивают водоснабжение в пиковые часы из-за высоких тарифов на электроэнергию и финансовых трудностей водоканалов.

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