В Украине начались отключения электричества: в каких регионах нет света 3 июля
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Несмотря на то, что накануне в "Укрэнерго" не прогнозировали экстренных отключений электроэнергии 3 июля, ограничений в энергосистеме избежать не удалось. По состоянию на 14:30 отключения действуют как минимум в пяти регионах: Киеве, а также Киевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.
OBOZ.UA следит за сообщениями облэнерго, ДТЭК, "Укрэнерго" и информирует о ситуации с отключениями света и возможных изменениях в энергосистеме.
Общая ситуация
- Как сообщили в Министерстве энергетики, утром из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения оказалась часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
- Труднее всего обстоит дело в Донецкой области, где из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага без электричества осталось наибольшее количество потребителей.
- Ограничений на 3 июля не прогнозировалось.
- Чтобы снизить нагрузку на систему, украинцев призывают перенести активное энергопотребление на 10-16 часов. А в вечерние часы, то есть с 16:00 до 23:00, использовать электроэнергию экономно.
Киев и область
Днем 3 июля в столице и Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии. Как пояснили в ДТЭК, распоряжение об ограничении подачи тока поступило от "Укрэнерго".
"По команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", – говорится в сообщении.
Одесская область
В Одесской области ДТЭК был вынужден прибегнуть к экстренным отключениям. Кроме того, в регионе проводятся плановые и аварийные ремонтные работы в сети.
"Из-за сильной жары значительно растёт потребление электроэнергии, а повреждённое в результате предыдущих обстрелов оборудование не может передать достаточное количество электроэнергии", – пояснили в ДТЭК.
Черниговская область
В "Черниговоблэнерго" предупредили, что по указанию "Укрэнерго" в регионе введены аварийные отключения. Графики отключений действуют сразу для 10 очередей.
Сумская область
3 июля жителей Сумской области предупредили, что в энергосети региона действуют ограничения вследствие обстрелов со стороны России. Кроме того, из-за аварийного состояния энергосистемы иногда наблюдаются колебания напряжения в сети.
"В части Сумской области происходят отключения из-за вооруженной агрессии России. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии! В целях безопасности не разглашаем подробностей", – отметили в "Сумыоблэнерго".
В целом узнать, будет ли отключаться свет по конкретному адресу, можно на официальных страницах облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам также дали 5 простых советов на время отключений света. Что должен сделать каждый и чем стоит запастись на случай летнего блэкаута.
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