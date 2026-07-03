В Украине начались отключения электричества: в каких регионах нет света 3 июля

Несмотря на то, что накануне в "Укрэнерго" не прогнозировали экстренных отключений электроэнергии 3 июля, ограничений в энергосистеме избежать не удалось. По состоянию на 14:30 отключения действуют как минимум в пяти регионах: Киеве, а также Киевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.

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OBOZ.UA следит за сообщениями облэнерго, ДТЭК, "Укрэнерго" и информирует о ситуации с отключениями света и возможных изменениях в энергосистеме.

Общая ситуация

Как сообщили в Министерстве энергетики, утром из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения оказалась часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Труднее всего обстоит дело в Донецкой области , где из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага без электричества осталось наибольшее количество потребителей.

, где из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага без электричества осталось наибольшее количество потребителей. Ограничений на 3 июля не прогнозировалось.

Чтобы снизить нагрузку на систему, украинцев призывают перенести активное энергопотребление на 10-16 часов. А в вечерние часы, то есть с 16:00 до 23:00, использовать электроэнергию экономно.

Киев и область

Днем 3 июля в столице и Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии. Как пояснили в ДТЭК, распоряжение об ограничении подачи тока поступило от "Укрэнерго".

"По команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения. В случае изменений будем информировать вас в нашем Telegram-канале", – говорится в сообщении.

Одесская область

В Одесской области ДТЭК был вынужден прибегнуть к экстренным отключениям. Кроме того, в регионе проводятся плановые и аварийные ремонтные работы в сети.

"Из-за сильной жары значительно растёт потребление электроэнергии, а повреждённое в результате предыдущих обстрелов оборудование не может передать достаточное количество электроэнергии", – пояснили в ДТЭК.

Черниговская область

В "Черниговоблэнерго" предупредили, что по указанию "Укрэнерго" в регионе введены аварийные отключения. Графики отключений действуют сразу для 10 очередей.

Сумская область

3 июля жителей Сумской области предупредили, что в энергосети региона действуют ограничения вследствие обстрелов со стороны России. Кроме того, из-за аварийного состояния энергосистемы иногда наблюдаются колебания напряжения в сети.

"В части Сумской области происходят отключения из-за вооруженной агрессии России. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии! В целях безопасности не разглашаем подробностей", – отметили в "Сумыоблэнерго".

В целом узнать, будет ли отключаться свет по конкретному адресу, можно на официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам также дали 5 простых советов на время отключений света. Что должен сделать каждый и чем стоит запастись на случай летнего блэкаута.

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