В Украине есть проблемы с электроэнергией, где отключают свет: графики и ограничения

В Украине 29 апреля действуют графики отключений света для бытовых потребителей в Харьковской области и для промышленных – в Кривом Роге. В других регионах ограничения пока не установлены, но жителей страны просят экономить электроэнергию.

О текущей ситуации рассказали в Министерстве энергетики. Также сообщается, что на востоке страны Россия атаковала энергетический объект.

"Повреждено оборудование, отключалась воздушная линия. На Донетчине вчера днем (28 апреля. – Ред.) из-за обесточивания одной из воздушных линий облэнерго обесточивалась подстанция и подключенные к ней бытовые потребители", – рассказали в Минэнерго.

Отключения электроэнергии в Харькове: какие графики действуют

На Харьковщине из-за сетевых ограничений действуют графики отключений для более 200 тысяч абонентов. Из-за обстрелов остаются обесточенными еще 26,1 тысяч точек учета.

С 28 апреля графики отключений в Харькове и области обновили. Однако с этой даты гарантированных отключений меньше не стало – свет по-прежнему выключают как минимум на 3 часа в сутки.

Действовать нынешний график будет до 30 апреля. У каждого потребителя – по четыре режима подачи электричества в сутки:

красный – электроэнергия отключена;

желтый – оперативные переключения;

зеленый – отключения отсутствуют;

перечеркнутый желтый – возможны отключения из-за пикового потребления или оперативного переключения.

При этом энергетики предупреждают: отключения могут быть и не по графику. "Если отключение продолжалось больше, чем ожидалось, это свидетельствует о том, что дефицит электроэнергии сохранялся", – сообщили в "Харьковоблэнерго".

Также продолжительность отключений может меняться из-за того, что энергетикам требуется время для выезда на включение оборудования (так называемые оперативные переключения). Это время может увеличиваться из-за воздушных тревог, ведь во время них персонал должен покидать энергетические объекты из-за вопросов безопасности, объяснили в компании.

Кроме того, постоянные переключения отрицательно влияют на ресурс оборудования, в результате чего могут возникать дополнительные аварийные ситуации. "Поэтому, к сожалению, есть случаи, когда в одном и том же районе часть абонентов отключается на более длительное время", – признали энергетики.

Другие регионы: где еще нет света

По технологическим причинам Днепропетровской области в отключалось 2785 абонентов. Из них остаются обесточенными 2005 точек учета. В результате боевых действий выключались 58 абонентов – на утро все заживали. Продолжают действовать ограничения для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Из-за боевых действий на Донетчине выключались 3633 абонента в 11 населенных пунктах. Ремонтные бригады получили 1566 точек учета в 5 населенных пунктах. На утро остается обесточенным 101 населенный пункт, всего – 47,8 тысяч абонентов.

В Запорожской области энергетики вернули свет 157 семьям, которые обесточивались после обстрелов прифронтовых территорий. Также возобновлено питание 4120 абонентов в Запорожье и Запорожском районе, что прерывалось в результате технологических нарушений. Остаются обесточенными по технологическим причинам 12 абонентов. По состоянию на утро из-за боевых действий без напряжения остается 3731 потребитель.

Энергетики вернули в работу воздушную линию в Николаевской области, которая выключалась из-за повреждений накануне. Также из-за вражеских обстрелов выключались 9 юридических потребителей – все заживлены.

Из-за технологического нарушения на Сумщине отключалась одна из воздушных линий – ее отремонтировали и включили в работу. К утру из-за боевых действий остаются обесточенными 5156 абонентов в 73 населенных пунктах.

В результате вражеских обстрелов в Херсоне было отключено 156 абонентов (в общей сложности без напряжения – почти 3 тысячи точек учета). В области нет света в 25,8 тысяч абонентов в 45 населенных пунктах.

Из-за боевых действий в Черниговской области отключены 1789 абонентов в 31 населенном пункте. По технологическим причинам обесточены 393 абонента в двух населенных пунктах.

Украинцев просят экономить ток

В экспертной среде прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе. В связи с этим энергетики призывают украинцев уже сейчас экономить электроэнергию – дабы не создавать лишней нагрузки на сеть.

Самый простой способ – не использовать одновременно энергозатратные приборы. Как рассказал гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, больше всего электричества "ест" электроплита – около 3,5 кВт*час. Далее идут:

утюг, фен, электрочайник – около 2,2 кВт*час;

обогреватель, бойлер, пылесос – около 2 кВт*час;

электрическая духовка – около 1,6 кВт*час;

кофемашина – около 1,5 кВт*час;

микроволновка – около 0,8 кВт*час;

стиральная машина, кондиционер – около 0,7 кВт*час.

В свою очередь, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) ранее подчеркнули: ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять 5-10 кВт. Т. е. одновременно можно включить, к примеру, электроплиту и стиральную машину. А вот глажку одежды или стирку лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, правительство продлило действие льготной цены на электроэнергию для населения. Срок продлили на 1 месяц, до 31 мая.

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