В Крыму массовые отключения света: почему Россия не может обеспечить полуостров энергией

В Крыму введены графики временных отключений электроэнергии. Причина – технологическое нарушение в энергосистеме юга России. Также проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Краснодаре – там ввели график аварийного ограничения режима потребления электричества.

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Как сообщили в оккупационной структуре "Крымэнерго", временные отключения электроснабжения введены на территории всего полуострова. Их периодичность, по обещаниям, составит 2-3 часа.

"16 июля вследствие технологического нарушения в энергосистеме юга России прекратилось электроснабжение большей части жителей Крыма (более 200 тысяч чел.). По указанию диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления было введено ступенчатое отключение электроэнергии. ... В частности, 17 июля текущего года будут происходить временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова", – говорится в сообщении.

В Краснодаре же, по словам местного мэра, отключать свет будут по меньшей мере 3 дня – до 19 июля. Либо же "до отмены диспетчерского распоряжения".

"Чтобы избежать перегруза принимающего и передающего энергооборудования и кабельных линий, в Краснодаре вводится график аварийного ограничения режима потребления электрической мощности. Ежедневно с 12:00 до 18:00 потребители по ряду питающих центров могут попасть под ограничение поставки электроэнергии", – сказал мэр Краснодара.

Напомним: в Ростовской области РФ после последних атак дронов вдруг возник "дефицит электроэнергии". В результате этого в регионе 6 июля объявили о введении графика временных отключений электричества у бытовых потребителей. В нем, как пишут местные СМИ, предусмотрено отключение света на период до 2-3 часов. Но на самом деле жалуются россияне, они сидят без света по 6-9-12 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в работе Ростовской атомной электростанции РФ произошел масштабный сбой. Хотя российские власти заявляют о "плановом отключении", это повлекло за собой значительные перебои с электроснабжением.

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