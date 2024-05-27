В Киеве ввели график отключений света: когда не будет электроэнергии

В Киеве 27 мая продолжат отключать электроэнергию промышленности и бытовым потребителям. Графики начали действовать с 6 утра и останутся в силе до 24:00. Сами графики отключений не изменились, их по-прежнему можно узнать на сайте энергокомпании, а также узнать по телефону, в чат-ботах.

О ткущем режиме отключений говорится в сообщении ДТЭК. "Киев. Определенных "Укрэнерго" лимитов хватит в среднем на 81% потребностей столицы", – отмечают в компании.

График отключений света: какой действует в Киеве

В Киеве для каждого бытового потребителя часы в сутках разделены на три категории в зависимости от режима подачи электроэнергии. В графиках эти категории имеют цветовые обозначения:

белый – свет точно есть;

темно-серый – гарантированное отключение (если в это время применяются почасовые графики);

светло-серый – возможны отключения.

Каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Максимальное время без свет (с часами вероятных отключений) для каждой группы – суммарно 18 часов в сутки. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

Чтобы узнать свои часы отключений, не обязательно знать номер группы или очереди. График ищется по конкретному адресу с помощью таких ресурсов:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети ";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588;

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Какой график отключений в Киевской области

На Киевщине действуют похожие с Киевом графики – есть гарантированные отключения, а есть возможные. Однако все зависит от населенного пункта.

В некоторых – отключения такие же, как в Киеве. В других – возможны более мягкие варианты, например, в Яготине каждое отключение длится по 2 часа. Узнать свой график можно:

на сайте ДТЭК – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

– "ДТЭК Киевские региональные электросети"; в чат-боте для области – ДТЭК КРЕМ ;

для области – ДТЭК КРЕМ ; по телефонам для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

Как сообщал OBOZ.UA, за май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/квт*ч. Причем независимо от объема потребленного ресурса.

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