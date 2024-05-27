В Киеве ввели график отключений света: когда не будет электроэнергии
В Киеве 27 мая продолжат отключать электроэнергию промышленности и бытовым потребителям. Графики начали действовать с 6 утра и останутся в силе до 24:00. Сами графики отключений не изменились, их по-прежнему можно узнать на сайте энергокомпании, а также узнать по телефону, в чат-ботах.
О ткущем режиме отключений говорится в сообщении ДТЭК. "Киев. Определенных "Укрэнерго" лимитов хватит в среднем на 81% потребностей столицы", – отмечают в компании.
График отключений света: какой действует в Киеве
В Киеве для каждого бытового потребителя часы в сутках разделены на три категории в зависимости от режима подачи электроэнергии. В графиках эти категории имеют цветовые обозначения:
- белый – свет точно есть;
- темно-серый – гарантированное отключение (если в это время применяются почасовые графики);
- светло-серый – возможны отключения.
Каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Максимальное время без свет (с часами вероятных отключений) для каждой группы – суммарно 18 часов в сутки. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.
Чтобы узнать свои часы отключений, не обязательно знать номер группы или очереди. График ищется по конкретному адресу с помощью таких ресурсов:
- сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети ";
- чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ ;
- телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588;
У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.
Какой график отключений в Киевской области
На Киевщине действуют похожие с Киевом графики – есть гарантированные отключения, а есть возможные. Однако все зависит от населенного пункта.
В некоторых – отключения такие же, как в Киеве. В других – возможны более мягкие варианты, например, в Яготине каждое отключение длится по 2 часа. Узнать свой график можно:
- на сайте ДТЭК – "ДТЭК Киевские региональные электросети";
- в чат-боте для области – ДТЭК КРЕМ ;
- по телефонам для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.
Как сообщал OBOZ.UA, за май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/квт*ч. Причем независимо от объема потребленного ресурса.
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