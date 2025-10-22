В Киеве объявили графики отключения света: в какие часы не будет электроэнергии

Из-за напряженной ситуации в украинской энергосистеме после очередного обстрела со стороны России в Киеве ввели графики стабилизационных отключений. Жителям столицы отключат электроэнергию в две очереди в течение 5-6 часов.

Как сообщили в компании ДТЭК, команда применить графики отключений поступила из "Укрэнерго". Электроэнергию будут отключать в три очереди одновременно, причем в течение часа света может не быть во всем городе:

группы 1-3 – с 16 до 21 часа;

группы 4-6 – с 20 до 24 часов.

В регионах в этот день тоже объявили отключения по графикам, а с 16:00 до 22:00 во всех регионах действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей. При этом энергетики подчеркнули: ситуация в энергосистеме может измениться.

Как узнать свою группу отключений

Узнать свою подгруппу отключений и проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света также можно на сайте компании ДТЭК, а также в ее чат-ботах в Viber, Telegram, и в приложении "Киев Цифровой". Для этого надо указать адрес, который интересует:

Как готовиться к возможным блэкаутам

В то же время на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и которые можно употреблять с минимальной обработкой.

Например, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) уже публиковали список таких продуктов. Они хранятся без холодильника и не требуют электроэнергии для приготовления:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орехи;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды необходимо заготовить минимум на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине во время аварийных отключений электроэнергии также могут возникнуть проблемы с техникой. Аварийные отключения могут привести к перепадам напряжения, что, в свою очередь, может повлечь поломки.

