В энергосистеме Украины в резерве 10 энергоблоков ТЭС – Минэнерго

Сегодня дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме не наблюдается в резерве 10 единиц генерирующего оборудования ТЭС.

Об этом говорится в ежедневных оперативных данных Минэнерго.

Как отмечается, собственного поколения достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

В краткосрочный ремонт выходил блок ТЭС, который после устранения замечаний подключен в работу. В резерве – 10 единиц генерирующего оборудования ТЭС, которые будут включены в работу при необходимости", – уточнили в министерстве.

На прошлой неделе сообщалось, что россияне дважды в день атаковали прифронтовую ТЭС ДТЭК.

По словам исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука, с начала этого отопительного сезона оккупанты уже почти 40 раз атаковали тепловые электростанции ДТЭК.