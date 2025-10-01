В Днепре отключился свет после загадочной вспышки: что говорят энергетики

В Днепре произошло частичное отключение света – перед тем, как исчезла электроэнергия, город озарила яркая вспышка синего цвета. Точная причина блэкаута остается неизвестной – в ДТЭК повреждений или замыканий не фиксировали.

Видео дня

Об этом сообщили местные СМИ и Telegram-каналы. Местные жители сняли видео вспышки на авторегистраторы.

Кроме света, в некоторых частях областного центра начались перебои с водой.

Местные власти пока еще не сообщали причину случившегося. Но в пресс-службе "ДТЭК Днепровские электросети" сообщили, что повреждений или замыканий не фиксировали.

Подобные проблемы зафиксированы и в Запорожье.

Ситуация в Славутиче

Также после удара, который российская армия нанесла по энергетическому объекту в городе Славутич (Киевская область), он остался без света и частично без воды. Также электроэнергия отсутствует в части общин Черниговщины. Власти призывают жителей пользоваться пунктами несокрушимости и готовиться к временным перебоям коммунальных услуг. Также из-за обстрелов опаздывает региональный поезд Славутич – Фастов-1.

В Министерстве энергетики сообщили, что по этой причине на Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация – на законсервированной станции произошел блэкаут. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам не стоит волноваться, в ноябре повышение тарифов на электроэнергию для населения не произойдет. Отмечается, что в отопительном сезоне 2025-2026 годов тарифы на тепло и горячую воду также останутся неизменными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!