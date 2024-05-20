"Укрэнерго" и облэнерго называют разные часы отключений света: какому графику верить

Во время плановых отключений света "Укрэнерго" и местные облэнерго (например, ДТЭК) зачастую указывают разные часы применения графиков для украинцев. Это связано с тем, что "Укрэнерго" не составляет расписания отключений для конкретных областей, а лишь объявляет о самих ограничениях. Поэтому данные от облэнерго более приоритетны для потребителей.

Об этом говорится в разъяснении НЭК "Укрэнерго". Там объясняли, что НЭК и облэнерго выполняют разные функции:

"Укрэнерго" – уведомляет облэнерго о лимитах потребления для каждой области и временных отрезках, в которые действуют эти лимиты;

– уведомляет облэнерго о лимитах потребления для каждой области и временных отрезках, в которые действуют эти лимиты; облэнерго – распределяют полученный лимит электроэнергии для потребителей, то есть составляют графики отключений.

При этом облэнерго, в первую очередь, должны обеспечить наличие электроэнергии на объектах критической инфраструктуры (больницы, котельные, водоканалы и т.д.). А остаток уже распределяется между промышленными и бытовыми потребителями в каждой области.

"Всех потребителей распределяют на очереди и составляют график для них. В графиках указаны часы отключений той или иной очереди в течение всех суток", – говорится в разъяснении.

Но будут ли фактические отключения света в указанные часы, зависит исключительно от того, превысит ли та или иная область свой лимит потребления. Если в часы дефицита в области будет экономное потребление и она не будет превышать лимит, то и отключений не будет, отметили в "Укрэнерго".

График отключений света: где искать для каждой области

Информацию, когда именно будут применены отключения в конкретном регионе, чаще всего можно узнать непосредственно от облэнерго. В некоторых городах графики можно просмотреть в цифровых городских сервисах.

Однако в большинстве регионов они опубликованы только на сайтах энергокомпаний и в чат-ботах. OBOZ.UA собрал в таблицу основные ссылки на графики отключений в разных областях Украины.

График отключений света для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми именно в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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