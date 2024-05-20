"Укрэнерго" и облэнерго называют разные часы отключений света: какому графику верить
Во время плановых отключений света "Укрэнерго" и местные облэнерго (например, ДТЭК) зачастую указывают разные часы применения графиков для украинцев. Это связано с тем, что "Укрэнерго" не составляет расписания отключений для конкретных областей, а лишь объявляет о самих ограничениях. Поэтому данные от облэнерго более приоритетны для потребителей.
Об этом говорится в разъяснении НЭК "Укрэнерго". Там объясняли, что НЭК и облэнерго выполняют разные функции:
- "Укрэнерго" – уведомляет облэнерго о лимитах потребления для каждой области и временных отрезках, в которые действуют эти лимиты;
- облэнерго – распределяют полученный лимит электроэнергии для потребителей, то есть составляют графики отключений.
При этом облэнерго, в первую очередь, должны обеспечить наличие электроэнергии на объектах критической инфраструктуры (больницы, котельные, водоканалы и т.д.). А остаток уже распределяется между промышленными и бытовыми потребителями в каждой области.
"Всех потребителей распределяют на очереди и составляют график для них. В графиках указаны часы отключений той или иной очереди в течение всех суток", – говорится в разъяснении.
Но будут ли фактические отключения света в указанные часы, зависит исключительно от того, превысит ли та или иная область свой лимит потребления. Если в часы дефицита в области будет экономное потребление и она не будет превышать лимит, то и отключений не будет, отметили в "Укрэнерго".
График отключений света: где искать для каждой области
Информацию, когда именно будут применены отключения в конкретном регионе, чаще всего можно узнать непосредственно от облэнерго. В некоторых городах графики можно просмотреть в цифровых городских сервисах.
Однако в большинстве регионов они опубликованы только на сайтах энергокомпаний и в чат-ботах. OBOZ.UA собрал в таблицу основные ссылки на графики отключений в разных областях Украины.
График отключений света для каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми именно в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.
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