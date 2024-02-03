Украинцы вынуждены платить за коммуналку соседей: что происходит

Украинцы вынуждены платить за коммуналку соседей из-за действующих правил. Так, платежки на воду начисляют исходя из показателей домового счетчика. И если у всех есть квартирные счетчики, но часть соседей использует магниты, за них заплатят все жители дома.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Счетчик на воду стоит на каждом многоквартирном доме. Водоканал считает всю воду, которая попадает в дом. Поэтому жители должны за эту воду заплатить. Идеальный вариант: когда у каждой квартиры есть свой счетчик на воду и сумма квартирных счетчиков совпадает с показами домового счетчика. Но такая ситуация – редкость. Обычно потери есть и их объем: десятки и даже сотни кубометров в месяц.

Если есть квартиры без счетчиков, считается, что потери – это их потребление. Но если у всех есть счетчики, потери должны распределить между всеми жителями. "В случае, если помещения всех потребителей в здании оснащены узлами распределительного учета питьевой воды, общий объем потребленной в здании воды (кроме объема, израсходованного на общедомовые нужды) распределяется между потребителями в соответствии с объемом потребления по показаниям узлов распределительного учета", – объясняют в КП "Гортепловоденергия".

То есть, если вы потребили 10 кубометров, вы заплатите за потери больше, чем квартира, которая потребила 3 кубометра воды. "Есть счетчики 2010-го, там без проблем устанавливается магнит. В КВ-1,5 2014-го уже есть антимагнитная защита. Там на муфте есть специальное кольцо, которое не дает магниту влиять на показы. У нас есть разные магниты, от 85 до более 1000 грн. У вас какой счетчик?" – спрашивает OBOZ.UA продавец специализированного сайта.

Магниты могут как остановить, так и замедлить счетчики. Их используют не только для воды, но и электроэнергии, газа. Но подобные магниты чаще всего используют именно с водой. При этом платить за разницу вынужденные соседи.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится тем, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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