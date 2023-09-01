Украинцы в десятках населенных пунктов остались без света 1 сентября: кого затронуло

В Киевской области 1 сентября отрезанными от электроснабжения оказались 43 населенных пункта. Причина – последствия грозы.

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Об этом сообщили в Кабмине. Там отметили, что гроза и шквальный ветер также привели к отключению около 9 тыс. потребителей в ряде областей Украины. В частности:

Одесской;

Полтавской;

Черниговской.

А вот во Львовской области уже заживили всех накануне обесточенных 77 тыс. абонентов. Причиной перебоев с энергоснабжением там также стала гроза.

Будут ли отключать свет в сентябре

В целом же в сентябре в єнергосистеме Украины не прогнозируется дефицит мощности. Соответственно, отключать свет украинцам не планируется.

Как рассказал президент "Энергоатома" Петр Котин, достичь этого удастся за счет подключения к системе "новых" мощных энергоблоков АЭС. В частности, уже подключенный 6-й из 9-и блоков имеет мощность в 1 000 МВт.

"Думаю, сентябрь будет бездефицитным. 1000 МВт, которые мы сейчас добавили, – это большая мощность. Вспомните прошлый февраль: отключения прекратились, когда мы подключили блок-тысячник", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметил Котин, через 10 дней планируется подключение 7-го блока, мощность которого составляет также 1000 МВт. А в течение ориентировочно месяца будут подключены еще 2 энергоблока.

"Начали пусковые операции на седьмом блоке. После его включения общая мощность будет 6,4 ГВт. Затем с двумя оставшимися блоками выйдем на 7,4-7,6 ГВт. И так будем работать до лета", – резюмировал он.

Ранее же OBOZREVATEL рассказывал, почему Украина не может накопить электричество в батареях, а затем подавать его людям. В частности, почему нельзя электричество зарезервировать в больших батареях и использовать, например, во время масштабного блэкаута.

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