Будут ли отключать свет в сентябре: в "Энергоатоме" рассказали о ситуации в энергосистеме

В сентябре в єнергосистеме Украины не прогнозируется дефицит мощности. Соответственно отключать свет украинцам не планируется. Достичь же этого удастся за счет подключения к системе "новых" мощных энергоблоков АЭС.

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Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин. Он, в частности, отметил: уже подключенный 6-й из 9-и блоков имеет мощность в 1 000 МВт.

"Думаю, сентябрь будет бездефицитным. 1000 МВт, которые мы сейчас добавили, – это большая мощность. Вспомните прошлый февраль: отключения прекратились, когда мы подключили блок-тысячник", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметил Котин, через 10 дней планируется подключение 7-го блока, мощность которого составляет также 1000 МВт. А в течение ориентировочно месяца будут подключены еще 2 энергоблока.

"Начали пусковые операции на седьмом блоке. После его включения общая мощность будет 6,4 ГВт. Затем с двумя оставшимися блоками выйдем на 7,4-7,6 ГВт. И так будем работать до лета", – резюмировал он.

Есть ли угроза масштабного блекаута

В то же время, в Министерстве энергетики считают, что Украина сможет пройти зиму-2023/24 без отключений электричества. Впрочем, только при условии отсутствия обстрелов россиянами энергоинфраструктуры страны.

А вот эксперты настроены не так оптимистично. В частности, некоторые из них отмечают, что отключений света зимой не удастся избежать даже без обстрелов.

"Если Запорожской АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По словам же председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, главной проблемой является отсутствие запаса прочности в сетях "Укрэнерго". В частности, на ее подстанциях.

"Мы зависимы от крупных генерирующих объектов, которые выдают электроэнергию через большие подстанции. Соответственно, критически важное значение имеет запас прочности на тех подстанциях, а сейчас он недостаточен", – рассказал он.

Ранее же OBOZREVATEL рассказывал, почему Украина не может накопить электричество в батареях, а затем подавать его людям. В частности, почему нельзя электричество зарезервировать в больших батареях и использовать, например, во время масштабного блэкаута.

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