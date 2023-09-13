Украинцы снова скупают генераторы и EcoFlow: будет ли дефицит

Украинцы с конца лета-начала осени начали готовиться к возможным отключениям света. В августе спрос на генераторы вырос на 80%, а на портативные зарядные станции, в т. ч. EcoFlow – в 25 раз (по сравнению с августом прошлого года). Однако дефицита энергооборудования на этот раз не ожидается.

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Такие подсчеты сделали в одной из крупных торговых сетей, сообщает Ассоциация ритейлеров Украины. В основном украинцы покупают бытовые бензиновые генераторы, на которые приходится более 70% продаж.

Самые популярные – генераторы на 2,5-3 кВт. Но в этому году значительно выросли и продажи более мощных генераторов на 4-5,5 кВт – их стали покупать в семь раз чаще.

Самыми популярными зарядными станциями остаются устройства бренда EcoFlow. Однако, как отмечают в торговой сети, на украинском рынке представлены десятки других торговых марок, также пользующихся большим спросом.

Несмотря на всплеск продаж, цены на генераторы и зарядные станции пока не взлетели. Дело в том, что еще весной в Украину начали массово завозить энерготовары напрямую из Китая, стоимость техники сильно упала и до сих пор держится на условно низком уровне. По крайней мере, существенно ниже предыдущего осенне-зимнего периода.

Кроме того, участники рынка не ожидают существенного дефицита генераторов и другой техники. У многих продавцов остаются значительные запасы продукции, ведь на фоне ажиотажа в 2022 году компании ввозили в страну крупные партии товара, которые так и не были распроданы.

Кроме энергооборудования, украинцы стали активнее покупать сушилки для фруктов и овощей. Эксперты считают, что это может свидетельствовать о желании запастись продуктами с длительным сроком хранения. Также ожидается повышение спроса на электроодеяла.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинцам подготовиться к отопительному сезону. Читайте, что должен сделать каждый прямо сейчас.

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