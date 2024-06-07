Украинцы получат новые платежки за электроэнергию: сколько придется заплатить за месяц и для кого сумма резко увеличится

В Украине для большинства украинцев суммы в платежках за электроэнергию с июня вырастут с 448,8 до 734,4 грн. С 1 июня тариф увеличился с 2,64 до 3,32 грн за кВт*ч.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Большинство украинцев используют до 170 кВт*ч электроэнергии в месяц. Значительно больше тратят те, кто использует электрические бойлеры, активно пользуются электрической варочной поверхностью и т.д.

Тариф при этом повысят для всех, кроме тех, кто использует электрический котел. Если у вас электрическое отопление, в период с 1 октября по 30 апреля вы можете платить за ток по старому тарифу в 2,64 грн за кВт*ч но только при условии, если используете до 2000 кВт*ч в месяц. Если тратить больше, за каждый кВт*ч придется заплатить полную стоимость.

Итак:

если вы используете 170 кВт*ч. Вместо 448,8 придется платить 734,4 грн

Вместо если вы используете 400 кВт*ч. Вместо 1056 придется платить 1728 грн

если вы используете 2000 кВт*ч зимой и имеете электрическое отопление. Тариф не изменится – 5280 грн

и имеете электрическое отопление. Тариф не изменится – если вы используете 2001 кВт*ч зимой и имеете электрическое отопление. Вместо 5280 придется платить 8644,3 грн

Льготный тариф для отопления применяют только в том случае, если можно разработать проект (котел, тепловой насос). По полному тарифу зимой придется платить за электроэнергию, если вы отапливаете помещение:

кондиционерами;

конвекторами;

тепловентиляторами;

термопанелями;

обогревателями;

теплым полом (электрическим).

Раніше OBOZ.UA писав про те, що в Україні з початком масових стабілізаційних відключень поширюють міфи про начебто експорт електроенергії в період обмежень. Такі твердження радше нагадують теорію змови, бо для цього необхідно фальсифікувати дані європейської платформи, підкупити українських чиновників, чиновників у сусідніх країнах ЄС та всіх енергетиків, причетних до імпорту та експорту.

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