Украинцам рассказали, каким может быть тариф на свет после повышения: когда примут решение

Решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения будет принято уже в ближайшие дни. Точные параметры его пока неизвестны, однако в экспертной среде сообщают, что тариф будет зависеть от объема потребленного ресурса.

Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Он отметил:

ожидается, что те, кто будет в месяц потреблять до 100 кВт*ч продолжат платить по текущему тарифу – 2,64 грн/кВт*ч;

те же, кто превысит этот лимит, будут платить за свет по увеличенному тарифу – 4,8 грн/кВт*ч.

"Ожидается, что решение будет принято до конца этой недели. Наиболее вероятный вариант, что будет тариф около 4,8 грн/кВт*ч – для потребляющих более 100 кВт*ч в месяц. А для потребляющих до 100 кВт*ч тариф не увеличится. Таков базовый обсуждаемый вариант", – сообщил Омельченко.

При этом он подчеркнул: пока неясно, за какой конкретно объем потребленной электроэнергии нужно будет платить 4,8 грн/кВт*ч. В частности:

только за тот, который превысит 100 кВт*ч;

либо же за весь потребленный ресурс в случае, если будет превышен лимит.

Зачем хотят повысить тариф на свет

В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко ранее объяснил: сегодняшний уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимости ее производства. В частности, компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности ресурса для бытовых потребителей (ПСО).

Кроме того, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян.отмечал: повышение тарифа на свет вызвано необходимостью нахождения финансового ресурса для проведения ремонтов разрушенных энергообъектов. А деньги для этого нужны большие.

""Нам нужно срочно изыскать финансовый ресурс для восстановления энергетики. ... Придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов – пересмотреть тариф на электроэнергию", – признал он.

Как сообщал OBOZ.UA, за май же украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/квт*ч, причем независимо от объема потребленного ресурса.

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