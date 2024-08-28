Украинцы больше не смогут получить бесплатные лампы: в "Укрпочте" объяснили почему

В Украине завершилась кампания по обмену обычных ламп накаливания на энергоэффективные LED-лампы. В течение всего времени украинцы таким образом обменяли 40 млн ламп, что позволит сэкономить до 1 ГВт электроэнергии.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины и отметили, что в общей сложности участие в программе "Несем свет вместе" приняли более 8 млн граждан. Почти треть всех ламп была обменена в четырех регионах:

Киевщина – 4,2 млн ламп ;

; Львовщина – 3,2 млн ламп ;

; Днепропетровщина – 3,1 млн ламп ;

; Харьковщина – 2,3 млн ламп.

"За время действия программы в Украине стало на 40 млн меньше ламп накаливания, что, по нашим подсчетам, позволит сэкономить до 1 ГВт электроэнергии", – отметила заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун.

Такая новость может смутить тех, кто откладывал обмен своих ламп. Впрочем, хорошей новостью является то, что отныне в отделениях "Укрпочты" станет меньше очередей, отметил директор почтового оператора Игорь Смелянский:

"Наиболее активными и ответственными были, конечно же, наши бабушки и дедушки, которые помогли и стране снизить энергопотребление, и себе расходы на оплату коммунальных платежей. Так что – win-win", – отметил он.

Проект "Несем свет вместе" был инициирован в конце 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержан президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Программа стала составной частью глобальной поддержки ЕС энергетической отрасли Украины во время войны и была реализована Министерством экономики Украины, Министерством цифровой трансформации и "Укрпочтой" при поддержке Европейского Союза.

В течение 1,5 года украинцы могли прийти в отделение "Укрпочты" и обменять до 5 работающих лампочек накаливания на энергосберегающие (доступны два вида, в зависимости от цоколя – Е14 и Е27). Для этого им нужно было иметь паспорт и налоговый номер.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы, получившие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеют право на безвозмездную медицинскую помощь. Переселенцы могут получить ее независимо от места проживания и регистрации благодаря Программе медицинских гарантий.

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