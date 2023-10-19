Отключение электроэнергии: в Украине распространили фейки, что действительно стоит знать о графиках

В Украине уже разработали графики отключения электроэнергии, однако введут их в действие только при определенных обстоятельствах. Главное условие – новые обстрелы со стороны РФ, которые, скорее всего, начнутся вместе с отопительным сезоном. И хотя украинские энергетики сделали максимум для подготовки к зиме, проблемы остаются. Сорваны планы по запасам угля, фактически засекречены запасы газа. А генерация зимой не покроет потребление. О том, готова ли Украина к отопительному сезону и к чему готовиться украинцам, читайте в материале OBOZ.UA.

В Украине появились графики отключения электроэнергии. "Укрэнерго" заявило о российской ИПСО

"Недобросовестные медиа и телеграм-каналы начали использовать прошлогодние видео и сюжеты, утверждая, что в Украине вводятся графики отключения. Это прямое вранье и российская ИПСО", – заявили в "Укрэнерго" 17 октября. Действительно, целая сеть телеграм-каналов со ссылкой на "Укрэнерго" заявила о введении графиков.

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У каждого региона – гиперссылка вроде бы на график отключения, а на самом деле – на телеграм-канал с новостями конкретного региона. Таким образом сеть телеграм-каналов провела рекламную кампанию. Украинцы настолько доверяют информации анонимных телеграм-каналов, что недобросовестную рекламу приняли за реальную новость. А "Укрэнерго" пришлось делать опровержение. Энергетики назвали это "российской ИПСО", однако вполне возможно, что украинские телеграм-каналы ради большего количества подписчиков готовы запугивать своих читателей фейками и без участия россиян.

На самом деле графики разрабатывают ежегодно уже десять лет, рассказал советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко во время экспертного обсуждения, организованного Центром экономического восстановления. При подготовке к отопительному сезону необходимо провести ремонты, сделать запас газа, угля, просчитать энергетический баланс. А еще – разработать графики отключения на случай чрезвычайной ситуации. Ранее такие графики создавали облэнерго и утверждала облгосадминистрация. А сейчас – операторы системы распределения и военные администрации.

"Сам факт наличия графиков отключения не говорит о том, что их планируют применять. Но этот инструмент должен быть в пакете, которым может воспользоваться диспетчер", – объясняет Бойко. Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, считает, что разработанные графики – хорошая новость. Мол, они прошли испытания, протестированы. Графики помогут в случаях обстрелов минимизировать последствия, сбалансировать систему.

"Графики разработаны, проработаны на местности. Они рассчитаны в том числе на атаки. Понятно диспетчерам, как нужно действовать, когда атаками будет нанесен тот или иной вред. По моему мнению, эта часть подготовки сделана качественно", – уверен Харченко.

Елена Павленко, президент DiXi Group, отмечает: информация о введении графиков действительно фейковая, однако, даже если бы графики уже ввели, украинцы не должны впадать в панику. К отключениям нужно быть готовым, и они вполне возможны. "Графики отключения – то, что может случиться. Чем лучше каждый подготовится, тем лучше пройдет зима", – пояснила она.

Готова ли Украина к зиме и что стоит знать

Бойко уверен: энергетики провели огромную работу для того, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Однако энергетическая система не была построена с учетом постоянных бомбардировок, атак дронами, ракетами. Поэтому, несмотря на физическую защиту, ПВО, риски остаются крайне значительными.

"Тот объем работ, который выполнили энергетики летом, колоссальный. Когда говорят, что мы сделали все от нас зависящее, это соответствует действительности. В условиях массива проблем объем работы, которые выполнили и генерация, и "Укрэнерго", и распределительные компании, – колоссальный", – говорит Бойко. По его мнению, помимо всех очевидных рисков, также высок риск срыва графиков ремонта генерирующего оборудования. Часть такого оборудования должна быть отремонтирована до декабря.

Плохая новость – план по накоплению угля сорван по меньшей мере на 30%. Точные цифры не называют, однако очевидно, что задачу, поставленную Кабмином для подготовки к отопительному сезону, Минэнерго выполнить не удалось.

Вроде бы удалось выполнить план по накоплению газа. К началу отопительного сезона Кабмин поставил "Нафтогазу" задачу иметь в хранилищах 14,7 млрд кубометров. В "Нафтогазе" раскрывают только общий объем газа, находящегося в хранилищах. Это около 16 млрд кубометров. Однако далеко не весь этот газ можно использовать для нужд украинцев.

Во-первых, значительный объем газа принадлежит европейским компаниям. Они хранят газ в украинских хранилищах, платят за это. Но когда этот газ будет нужен в ЕС, его заберут из Украины и транспортируют в другую страну.

Во-вторых, есть буферный объем. Это количество газа, которое должно оставаться в системе для сохранения давления. Этот газ технически выкачать невозможно. Сколько того газа, который на самом деле может использовать "Нафтогаз", неизвестно.

Однако эксперты уверены, что объемы добычи необходимо увеличивать. В ближайшие годы генерация электроэнергии газотурбинными генераторами может позволить компенсировать возможный дефицит. А для этого необходимо создать условия для иностранных инвестиций (и без либерализации рынка это практически невозможно).

И хотя зима будет сложной, эксперты уверены, что причин для паники у украинцев нет. "Парням на линии фронта гораздо труднее. Я предлагаю вспоминать об этом и не бояться 20 и 18 градусов (температуры в квартире. – Ред.), если такая ситуация сложится. У нас у всех война, а не только у тех, кто с оружием в руках. Невозможно двигаться вперед без трудных решений. Надо будет объяснять, рассказывать, делать более прозрачно. Но сложные решения нужны, если мы хотим двигаться вперед", – говорит Павленко.

Важно также помнить об информационной гигиене. В прошлом году во время отключения электроэнергии россиянам удалось удачно распространить ИПСО о якобы продаже украинской электроэнергии за границу, об искусственных отключениях якобы для "заработка". Целью РФ остается дестабилизация ситуации в обществе и террор для давления на власть.