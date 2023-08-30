Украинцам установили тарифы на газ в сентябре: сколько придется платить

В Украине работает несколько поставщиков газа для населения. Тариф, зависимо от поставщика, составляет от 7,7 до 9,99 грн за кубометр.

Видео дня

Как пишет "ГазПравда", у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше. Большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,4 млн. украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 включительно. То есть, до конца отопительного сезона газ точно не подорожает. Кроме того, 22 августа Кабинет Министров продлил действие ПСО (возложение специальных обязанностей) на рынке природного газа, что позволит сохранить без изменений и тарифы на тепло.

Сколько стоит газ (грн за кубометр)

"Эру Людям" – 7,70

"Энерджи трейд групп" – 7,799

"Нафтогаз" – 7,96

"Тернопольоблгазсбыт" – 7,96

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98

"Полтавагазсбыт" – 7,99

"Галнефтегаз" "Окко контракт" – 7,99

"Львовэнергосбыт" – 8,20"

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) –8,46

"Аскания энерджи" – 9,95

"Светгаз" – 9,99

Для производителей тепла для населения ООО "ХПК "Нафтогаз Трейдинг" (на которое положено ПСО) будет реализовывать газ по 7 420 грн за тысячу кубометров; а для производителей тепла для бюджетных организаций – по 16390 грн за тысячу кубометров. Для других потребителей, как сообщает Группа Нафтогаз, цена газа будет снижена по отношению к прошлому сезону и будет определяться по формуле, исходя из рыночных цен в Украине.

Также введен гибкий механизм использования фиксированных объемов газа производителями тепла во время отопительного сезона. Теперь производители тепловой энергии смогут использовать сэкономленный в течение месяца ресурс фиксированного объема газа в последующих периодах отопительного сезона.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!