Украинцам снова будут отключать электроэнергию: при каком условии могут вернуть графики

В Украине стало меньше аварийных и экстренных отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря опыту противостояния российским атакам ракетами и БПЛА на объекты энергетики, а также мягким погодным условиям. Но если погода ухудшится, графики могут снова вернуть.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он подчеркнул, что помощь западных партнеров не может компенсировать потери, которые несет энергетическая инфраструктура. Избегать отключений удается благодаря совпадению двух факторов.

"Прежде всего, это те навыки, знания, те способы, которыми мы защищаем и восстанавливаем нашу энергосистему, дают результаты. И даже после 4 атак подряд с интервалом в 10-14 дней, как видите, все работает. Второе, конечно, здесь есть параметр теплой погоды. Нам Бог помогает: плюсовая температура – это уменьшает потребление", – объяснил эксперт.

Александр Харченко уверен, что при температуре -5 или -10 градусов за окном украинцы уже имели бы почасовые графики ограничений электроснабжения из-за отсутствия генерации тока. Но при нынешней погоде собственное поколение полностью покрывает потребности страны.

"Мы достаточно быстро восстанавливаем все, что можно восстановить, и работы продолжаются. Сейчас продолжаются работы по восстановлению, по построению дополнительной защиты, по строительству новых линий в обход поврежденных", – пояснил директор Центра исследований энергетики.

По его словам, энергетики ежедневно проводят очень большую работу, и продолжат это делать, поскольку у Украины нет другого выхода. Мы сейчас, по моему мнению, в соревновании они разрушают, мы восстанавливаем, мы выигрываем. Надеюсь, так будет и дальше", – резюмировал эксперт.

О возможных последствиях непогоды украинцев предупреждал и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Перед Новым годом он призвал готовиться к возможному увеличению продолжительности отключений электроэнергии из-за морозов и угроз новых ударов в январе. Эксперт пояснил, что восстановление генерирующих объектов, таких как электростанции, занимает гораздо больше времени, чем замена трансформаторов, и может занять до полугода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отключения света в Украине могут продолжаться еще 2-3 года. Причина – физическое отсутствие достаточного объема поколения страны.

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