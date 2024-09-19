Украинцам резко могут начать отключать свет 20 сентября: где узнать, будут ли введены графики
В Украине не запланировано проведение отключений света 20 сентября. Тем не менее, энергетики предупредили: такая вероятность существует. А потому следует следить за сообщениями облэнерго.
Об отсутствии планов по отключению сообщили в "Укрэнерго". При этом там отметили: в пиковые вечерние часы потреблять ресурс стоит экономно.
"20 сентября меры ограничения не прогнозируются. Рационально используйте мощные электроприборы в вечерние часы максимального потребления", – говорится в сообщении.
В свою очередь в энергокомпании ДТЭК подчеркнули: вероятность того, что отключения 20 сентября все же будут введены, есть. А потому украинцам следует следить за обновлениями.
"Пятница должна пройти без отключения электричества. Если будут изменения, обязательно сообщим", – рассказали энергетики.
В целом же, облэнерго чаще всего просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при наихудшем развитии событий зимой украинцам могут отключать свет на 18 часов в сутки. Впрочем, при других условиях общая длительность отключений не будет превышать 4 часов. Причина же вероятных отключений – результаты обстрелов России украинской энергоинфраструктуры. В связи с этим в ООН попросили РФ немедленно прекратить обстрелы.
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