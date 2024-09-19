Украинцам резко могут начать отключать свет 20 сентября: где узнать, будут ли введены графики

В Украине не запланировано проведение отключений света 20 сентября. Тем не менее, энергетики предупредили: такая вероятность существует. А потому следует следить за сообщениями облэнерго.

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Об отсутствии планов по отключению сообщили в "Укрэнерго". При этом там отметили: в пиковые вечерние часы потреблять ресурс стоит экономно.

"20 сентября меры ограничения не прогнозируются. Рационально используйте мощные электроприборы в вечерние часы максимального потребления", – говорится в сообщении.

В свою очередь в энергокомпании ДТЭК подчеркнули: вероятность того, что отключения 20 сентября все же будут введены, есть. А потому украинцам следует следить за обновлениями.

"Пятница должна пройти без отключения электричества. Если будут изменения, обязательно сообщим", – рассказали энергетики.

В целом же, облэнерго чаще всего просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, при наихудшем развитии событий зимой украинцам могут отключать свет на 18 часов в сутки. Впрочем, при других условиях общая длительность отключений не будет превышать 4 часов. Причина же вероятных отключений – результаты обстрелов России украинской энергоинфраструктуры. В связи с этим в ООН попросили РФ немедленно прекратить обстрелы.

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