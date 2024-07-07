Украинцам рассказали, какую запасать еду: как готовиться к возможным масштабным отключениям электроэнергии

В Украине ежедневно проводятся плановые отключения электроэнергии – из-за больших разрушений, причиненных Россией энергетике страны. При этом энергетики признают: грядущая зима для энергетики страны будет непростой. В связи с чем специалисты рассматривают несколько сценариев, но готовятся к худшему: продолжению массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные энергообъекты. В таком случае зимой будет меньше доступной генерации, чем предусмотрено базовым планом. Следовательно, стоит быть к этому максимально готовым.

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В частности, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА), следует запастись водой и едой. Прежде всего нужно запасать продукты, которые не будут портиться без холодильника и не потребуют электроэнергии для приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Воды следует заготовить по меньшей мере на 3 дня. Причем не только питьевой, но и технической.

Подчеркивается: на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Как определяют, когда не будет электроэнергии

В то же время, согласно новым правилам отключений света, каждый регион должен разделить конечных потребителей на 6 групп/очередей с примерно одинаковым потреблением. После чего "Укрэнерго", зная потребление каждой группы, дает команду отключать одну, две или три группы/очереди. Таким образом достигается справедливость по длительности отключений – и в одних частях страны украинцы не сидят без электроэнергии дольше, чем в других (при условии, естественно, отсутствия аварийных отключений).

"Первый уровень – это справедливый уровень распределения ограничений между регионами/областями. Эта часть – за НЭК "Укрэнерго". В начале весны отключения не учитывали объемы критической инфраструктуры и т.д. Коллеги переформатировали работу, и уже несколько недель работает более справедливое деление", – объяснил генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

При этом подчеркивается: второй уровень справедливости – "это уже ответственность местных операторов систем распределения". Дело в том, что:

диспетчеры на местах получают команду отключать очереди – и должны делать это согласно графикам;

однако из-за ряда проблем делать это не всегда удается.

В частности, объяснил Коваленко, может не сработать автоматика – "и надо ехать руками включать/выключать". Кроме того, нередко на местах ломается оборудование, которое не приспособлено:

к такому режиму работы;

к балансировке внутри групп, "когда скачет потребление".

"Это состояние системы сегодня. Мы, со своей стороны, анализируем, как одни или другие игроки выполняют свои обязанности, и стараемся сделать лучше для своих клиентов", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

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