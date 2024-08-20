Украинцам объявили об отключениях света 21 августа: когда введут ужесточенный график
В Украине 21 июля будут применяться ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключений света введут с 16:00 до 24:00. Режим отключений будет более жестким с 18:00 до 22:00.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "С 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы – без ограничений", – говорится в сообщении.
Отключать будут не всех. Графики не применяются для таких потребителей:
- объекты критической инфраструктуры, в частности оборонной промышленности;
- предприятия, оплачивающие более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд.
Кроме того, графики отключений отменили для украинцев, проживающих в населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны. А также в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью.
В указанные "Укрэнерго" часы без электричества останутся только те украинцы, у которых по графику отключения запланированы именно на это время. Продолжительность отключений устанавливается местными облэнерго.
В целом чем больше очередей "Укрэнерго" устанавливает для одновременного отключения, тем больше часов без света будут иметь потребители в течение суток. Есть условное соотношение между количеством очередей отключений и количеством часов без электроэнергии:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.
Графики отключений для конкретных потребителей по адресам и группам разрабатывают облэнерго в каждой области. В ряде регионов применяют систему "гарантированных" и "возможных" отключений (серые зоны).
В других областях просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с энергосистемой остается сложной. Даже в дни с умеренной погодой страна была вынуждена в некоторые часы импортировать 1,7 ГВт электроэнергии. По сути, таким являлся размер "дыры" в генерации, а с приходом жары ситуация ухудшилась.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!