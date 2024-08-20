Украинцам объявили об отключениях света 21 августа: когда введут ужесточенный график

В Украине 21 июля будут применяться ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключений света введут с 16:00 до 24:00. Режим отключений будет более жестким с 18:00 до 22:00.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "С 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы – без ограничений", – говорится в сообщении.

Отключать будут не всех. Графики не применяются для таких потребителей:

объекты критической инфраструктуры, в частности оборонной промышленности;

предприятия, оплачивающие более 80% импорта электроэнергии для собственных нужд.

Кроме того, графики отключений отменили для украинцев, проживающих в населенных пунктах и объектах в 20 километрах прифронтовой зоны. А также в 20-километровой зоне от границы с Россией и Беларусью.

В указанные "Укрэнерго" часы без электричества останутся только те украинцы, у которых по графику отключения запланированы именно на это время. Продолжительность отключений устанавливается местными облэнерго.

В целом чем больше очередей "Укрэнерго" устанавливает для одновременного отключения, тем больше часов без света будут иметь потребители в течение суток. Есть условное соотношение между количеством очередей отключений и количеством часов без электроэнергии:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

Графики отключений для конкретных потребителей по адресам и группам разрабатывают облэнерго в каждой области. В ряде регионов применяют систему "гарантированных" и "возможных" отключений (серые зоны).

В других областях просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация с энергосистемой остается сложной. Даже в дни с умеренной погодой страна была вынуждена в некоторые часы импортировать 1,7 ГВт электроэнергии. По сути, таким являлся размер "дыры" в генерации, а с приходом жары ситуация ухудшилась.

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