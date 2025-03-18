Украинцам после газовых проверок выписывают штрафы в сотни тысяч гривен: контроль пройдут все

В Украине во время плановых проверок газа или обслуживания внутридомовых систем массово выявляют нарушителей. За поврежденные счетчики, самовольную установку газового оборудования или из-за вмешательства в газопровод могут начислить "штраф" (пересчитать задним числом платежки) размером в сотни тысяч гривен.

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О том, кого обязательно оштрафуют, о каких суммах идет речь и в чем суды становятся на сторону газовщиков, – читайте в материале OBOZ.UA.

Максимальные штрафы – за "лишние" трубы

Наибольшие штрафы приходится платить за самопроизвольное подключение газа. Например, если за долги или какое-либо нарушение потребителя отключили от газа, а он незаконно подключился. Другой, даже более распространенный случай – когда к дому в обход счетчика проводят дополнительную газовую трубу. Штрафы в таком случае могут достигать сотен тысяч гривен.

Например, в одном из последних решений суда из-за "лишней" трубы сумма иска составляла 212 тыс. 670 грн. Столько должна заплатить жительница Гусятина Тернопольской области. Она получила дом по наследству (недвижимость до сих пор оформлена на умершего родственника). Вместе с семьей они установили твердотопливный котел и кафельную печку, чтобы меньше платить за газ.

В 2023 году в дом пришли с проверкой сотрудники "Тернопольгаза". У них не было претензий ни к счетчику, ни к пломбам. Но газовщики заметили трубу от газопровода, вмурованную в фундамент. "К целостности пломб и средству измерительной техники счетчика газа "Визар G4", заводской номер 0052779, "замечаний нет". Вывод о визуальном обследовании – "замечаний нет", но в разделе "замечания" указано – "несанкционированное вмешательство в газопровод", – говорится в материалах иска, который жительница Гусятина подала в Гусятинский районный суд. Решение принято 11 февраля 2025 года.

Женщина утверждает, что она вообще не знала об этой незаконной врезке и трубе, которая идет от газопровода в фундамент. Газ, которым пользовалась семья, проходил через счетчик. А вот подземный тайный газопровод, вероятно, был сделан еще во время строительства – труба вмурована в фундамент под лестницей. При этом невозможно достать или исследовать эту трубу, не разрушив дом.

"Данный несанкционированный газопровод самовольно подключен к газораспределительной системе в подземной части газопровода-ввода к дому и вмурован (залит) в бетонную конструкцию лестницы и фундамента (цоколя) дома, что фактически делает невозможным дальнейшее исследование газопровода на предмет его протяженности, так как для этого необходимо было разрушать (демонтировать) часть фундамента, что могло привести к повреждению самой конструкции жилого дома", – говорится в заявлении "Тернопольгаза".

Дом большой (340 квадратов). Газовщики доначислили (фактически выписали штраф) объемы потребления так, как будто семья постоянно пользовалась газом в предельных объемах. Хотя сам факт использования газа по "тайному" газопроводу под фундаментом не установили, а женщина утверждает, что даже и не подозревала о такой возможности.

Судья рассмотрел материалы и отклонил иск женщины. Она должна заплатить "Тернопольгазу" за доначисленный объем 212 тыс. 670 грн. Кстати, в суде также рассматривается еще один иск "Тернопольгаза" против этой же женщины о "взыскании задолженности". Второе решение позволит газовщикам через исполнительную службу арестовать счета и собственность должников.

"Факт наличия вваренной в рабочий газопровод несанкционированной врезки не отрицается самой истицей и подтверждается исследованными на судебном заседании видеозаписями", – говорится в решении суда. То есть, даже если газом через "лишнюю" трубу не пользовались и дом получили уже с ней, штраф все же придется платить новым владельцам.

Сотрудники "Газсетей" постоянно проверяют потребителей. Например, как сообщили в Днепровском филиале, только в Днепре и Днепровском районе в феврале 2025-го выявили 95 фактов незаконного отбора газа. Компания сочла, что они получили около 440 тыс. грн убытков.

"Кражи голубого топлива могут обойтись злоумышленникам в десятки раз дороже, чем его легальное потребление. Кроме того, самовольное вмешательство в газораспределительную систему является противоправным действием, которое угрожает здоровью и жизни человека. Противозаконными действиями потребители подвергают опасности себя и окружающих. В местах несанкционированных врезок в газопроводы появляются утечки газа, которые могут привести к аварийным ситуациям и роковым последствиям", – отметили в компании.

Такие "рейды" с проверками проходят по всей стране. По закону (и это подтверждается также решением судей) газовщики вправе пересчитывать платежи за газ нарушителям и иногда выставить "штрафы" на сотни тысяч гривен.

То есть заплатить за несанкционированное подключение придется в любом случае. Объем потребления подсчитают так, будто он был на уровне 70% предельного потребления (а это значительно больше норм потребления газа). Кроме того, газовщики также отключат газ до момента устранения нарушения.

Не меньший штраф – за "проблемный" счетчик

Иногда сотни тысяч гривен штрафа могут начислить и за испорченный счетчик. К примеру, в конце февраля Стрыйский горрайонный суд Львовской области обязал местную жительницу заплатить 249 тыс. 737 грн за "доначисленный" объем газа. При проверке газовщики заметили семь небольших отверстий.

"В выходном патрубке обнаружено 7 просверленных отверстий диаметром примерно 3 мм, а также заклеенное посторонним прозрачным предметом не до конца сквозное отверстие диаметром примерно 5 мм. Данные повреждения свидетельствуют о том, что потребитель вмешивался в работу счетчика, чтобы без учета потреблять природный газ", – говорится в материалах дела.

Представитель ответчика заявил, что не установлено, кто именно совершил вмешательство в счетчик. Из материалов дела непонятно, по каким причинам счетчик было решено проверить. Ответчика в это время не было, акт составлен в присутствии дочери. Действительно, отверстия в патрубке были, но непонятно, кто и где их сделал, отметил адвокат.

"Имеющиеся повреждения, которые были обнаружены, существенно нарушают процесс измерения и влияют на корректность учета потребленного газа", – заявил в суде эксперт. В результате суд удовлетворил иск и обязал женщину заплатить "Львовгаз" один из самых больших штрафов – 249 тыс. 737 грн.

Проверку счетчиков проходят все украинцы, которые пользуются газом. Как объясняют в Госпотребслужбе, в зависимости от типа счетчика проверка может происходить раз в 2-8 лет. И стоимость такой проверки уже заложена в газовый счет (т.е. дополнительно платить за это не нужно).

"Ответственность за своевременность проведения периодической проверки, обслуживания и ремонта (в том числе демонтажа, транспортировки и монтажа) средств измерительной техники (результаты измерений которых используются для осуществления расчетов за потребленный для бытовых нужд газ), которые являются собственностью физических лиц, общей собственностью совладельцев многоквартирного дома, возлагается на субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по газоснабжению", – объясняют в Госпотребслужбе.

То есть рано или поздно газовщики проверят каждый счетчик. И если в нем обнаружат посторонние отверстия, поврежденную пломбу, следы вмешательства или заметят еще одну газовую трубу, которую подключили в обход счетчика, то придется заплатить огромный штраф. При этом платят даже те, кто уже купил (или получил по наследству) дом или квартиру с "газовым нарушением".