Украинцам показали графики отключения электроэнергии на 21 февраля: как долго не будет света

В Украине 21 февраля в течение всех суток будут применяться графики отключения электроэнергии. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – заявили в "Укрэнерго".

В Полтавской области с 0:00 до 24:00 применен график ограничения мощности (ГОП) в объеме пяти очередей. Причиной введения ГОП стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Харьковщина

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/под очередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00-21:00

1.2 07:00-10:30; 14:00-21:00

2.1 06:00-10:30; 14:00-21:00

2.2 06:00-10:30; 14:00-21:00

3.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

3.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

4.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00

5.1 00:00-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

6.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00

Киевщина

В части сетей Бориспольского района продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.

Графики в Черниговской области

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

