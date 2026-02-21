УкраїнськаУКР
Украинцам показали графики отключения электроэнергии на 21 февраля: как долго не будет света

Несмотря на опасность, энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение украинцам

В Украине 21 февраля в течение всех суток будут применяться графики отключения электроэнергии. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – заявили в "Укрэнерго".

В Полтавской области с 0:00 до 24:00 применен график ограничения мощности (ГОП) в объеме пяти очередей. Причиной введения ГОП стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.

Харьковщина

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/под очередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00-21:00
  • 1.2 07:00-10:30; 14:00-21:00
  • 2.1 06:00-10:30; 14:00-21:00
  • 2.2 06:00-10:30; 14:00-21:00
  • 3.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
  • 3.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
  • 4.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
  • 4.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
  • 5.1 00:00-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
  • 5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
  • 6.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
  • 6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00

Киевщина

В части сетей Бориспольского района продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.

Пример графика

Графики в Черниговской области

Когда не будет света

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

