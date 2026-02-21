Украинцам показали графики отключения электроэнергии на 21 февраля: как долго не будет света
В Украине 21 февраля в течение всех суток будут применяться графики отключения электроэнергии. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – заявили в "Укрэнерго".
В Полтавской области с 0:00 до 24:00 применен график ограничения мощности (ГОП) в объеме пяти очередей. Причиной введения ГОП стал дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за повреждения критической инфраструктуры в результате российских обстрелов.
Харьковщина
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/под очередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 03:30-06:00; 07:00-10:30; 14:00-21:00
- 1.2 07:00-10:30; 14:00-21:00
- 2.1 06:00-10:30; 14:00-21:00
- 2.2 06:00-10:30; 14:00-21:00
- 3.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
- 3.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
- 4.1 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
- 4.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
- 5.1 00:00-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
- 5.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
- 6.1 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-24:00
- 6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30; 21:00-22:00
Киевщина
В части сетей Бориспольского района продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.
Графики в Черниговской области
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
