Украинцам озвучили сумму, из-за которой будут отключать электроэнергию: кого будет касаться и всех ли затронет

В Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии должникам. Поставщики будут учитывать не только размер задолженности, но и то, как долго не оплачивались счета за свет. Также внимание привлекут потребители, не вносившие средства более двух месяцев.

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Об этом рассказал эксперт по вопросам энергетики "Украинского института будущего" Андриан Прокип в Facebook. "Будут отключать тех потребителей, у кого долг старше двух месяцев и превышает 3000 грн", – отметил специалист.

Эксперт пояснил, что взимать задолженность не будут с должников, чье жилье находится на оккупированной территории, и там, где идут активные бои, а также дома пострадали в результате обстрела.

Прокип добавил, что для добросовестных платежеспособных плательщиков ничего не изменится, а неплатежеспособные будут обращаться за субсидией. Те же, кто может платить за свет, но игнорирует счета, будут вынуждены погашать задолженность.

Сейчас украинцы накопили долгов за коммуналку более чем 20 млрд грн. Прокоп уточнил, что только в Киеве задолжали около 1 млрд грн. Средний размер задолженности по столице составляет 7129 грн. По официальным данным, до конца октября 2023 года бытовые потребители задолжали за электроэнергию более 11 млрд грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине тариф на доставку газа не изменили, однако с января всем перечислили ежемесячный платеж. Он зависит от объемов потребления в прошлом газовом году. И если в 2023-м украинцы платили исходя из объемов потребления еще в 2022-м, то в текущем году платеж будет зависеть от того, сколько газа использовали в прошлом году.

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