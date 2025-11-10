Украинцам отключают свет в жестком режиме: графики на 10 ноября в Киеве и по областям
В понедельник, 10 ноября, в большинстве регионов Украины круглосуточно применяются почасовые отключения электроэнергии в жестком режиме. К примеру, в Киеве у некоторых потребителей суммарно за сутки свет будет отсутствовать 14 часов. Причиной стали последние российские атаки на инфраструктуру – самые масштабные с начала полномасштабной войны.
О ситуации в энергосистеме сообщают Министерство энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 10 ноября: главное, что нужно знать
- Отключения были введены в объеме от 2 до 4 очередей, то есть одновременно без света остаются от трети до двух третей потребителей.
- Для бизнеса и промышленности также в течение всех суток действуют графики ограничения мощности (ГОМ) – они предусматривают не отключения, а уменьшение потребления. ГОМ введены в тех же регионах, что и почасовые отключения для населения.
- Очередные российские удары привели к новым повреждениям энергообъектов в нескольких областях.
- Время и объем применения ограничений могут измениться – украинцев просят проверять графики на сайтах своих облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Тех, у кого есть свет, призывают рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.
Отключения света по областям: какие графики действуют
Киев
- Практически во всех подгруппах ожидается три отключения электроэнергии. Исключения – 5.2, 6.1 и 6.2, где периодов без света будет два.
- Максимальное суммарное время без света в течение всего понедельника в отдельных очередях – 14 часов (1.1 и 1.2).
- Минимальное суммарное время – 11 часов 30 минут (речь идет об очередях 5.2, 6.1, 6.2).
- Горожан также просят учесть, что из-за отключений света в столице не работает фуникулер.
Киевская область
На Киевщине отключения для разных групп предусмотрены по 2 или по 3 раза в сутки. Наиболее длительные периоды без света достигают 7 часов подряд.
Харьковская область
Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям и подочередям с учетом времени на переключение:
- 1.1 00:00 – 04:00; 08:00 – 15:00; 19:00 – 24:00
- 1.2 01:00 – 04:00; 08:00 – 15:00; 19:00 – 24:00
- 2.1 01:00 – 04:00; 08:00 – 15:00; 19:00 – 24:00
- 2.2 01:00 – 04:00; 08:00 – 15:00; 19:00 – 24:00
- 3.1 05:00 – 08:00; 12:00 – 18:00; 22:00 – 24:00
- 3.2 05:00 – 08:00; 12:00 – 18:00; 22:00 – 24:00
- 4.1 01:00 – 08:00; 12:00 – 18:00
- 4.2 05:00 – 08:00; 12:00 – 18:00
- 5.1 00:00 – 01:00; 08:00 – 11:00; 15:00 – 22:00
- 5.2 00:00 – 01:00; 08:00 – 11:00; 15:00 – 22:00
- 6.1 00:00 – 01:00; 08:00 – 11:00; 15:00 – 22:00
- 6.2 00:00 – 01:00; 08:00 – 11:00; 15:00 – 22:00
В Харькове при этом возобновили работу метро – поезда не ходили два дня, 8 и 9 ноября, из-за нехватки электроэнергии после российских атак.
Сумская область
Черкасская область
Ожидаемые часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 01:00 – 03:00, 05:30 – 08:30, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 21:30 – 23:30
- 1.2 01:30 – 03:30, 06:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 16:30 – 19:00, 21:30 – 23:30
- 2.1 01:30 – 03:30, 06:30 – 09:30, 11:30 – 14:30, 17:00 – 19:30, 22:00 – 00:00
- 2.2 02:00 – 04:00, 07:00 – 10:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 19:30, 22:30 – 00:00
- 3.1 03:00 – 04:30, 07:30 – 10:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 19:30, 23:30 – 00:00
- 3.2 03:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 18:30 – 20:30
- 4.1 00:00 – 01:00, 03:30 – 05:30, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 18:30 – 20:30
- 4.2 00:00 – 01:00, 03:30 – 05:30, 08:30 – 11:30, 14:00 – 17:00, 19:30 – 22:00
- 5.1 00:00 – 01:30, 04:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 19:30 – 21:30
- 5.2 00:00 – 01:30, 04:30 – 06:30, 09:30 – 12:30, 14:30 – 17:30, 19:30 – 21:30
- 6.1 00:00 – 02:00, 05:00 – 07:00, 10:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00
- 6.2 01:00 – 03:00, 05:30 – 07:30, 10:30 – 13:30, 15:30 – 18:30, 20:30 – 22:30
Черниговская область
Запорожская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
- 1.1: 07:00 – 10:30, 14:00 – 21:00
- 1.2: 07:00 – 10:30, 14:00 – 21:00
- 2.1: 07:00 – 10:30, 17:30 – 22:30
- 2.2: 03:30 – 10:30, 14:00 – 21:00
- 3.1: 03:30 – 07:00, 10:30 – 17:30, 21:00 – 24:00
- 3.2: 03:30 – 07:00, 10:30 – 17:30
- 4.1: 03:30 – 07:00, 14:00 – 17:30, 21:00 – 24:00
- 4.2: 00:00 – 07:00, 10:30 – 17:30
- 5.1: 00:00 – 03:30, 10:30 – 14:00, 17:30 – 19:30
- 5.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 14:00, 17:30 – 24:00
- 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 14:00, 21:00 – 24:00
- 6.2: 00:00 – 03:30, 07:00 – 14:00, 17:30 – 19:30
Хмельницкая область
Полтавская область
В регионе 10 ноября с 00:00 по 8:00 введен график почасовые отключений (ГПВ) в объеме 2,5 очереди, с 8:00 до 22:00 – 4 очереди, с 22:00 до 24:00 – 3 очереди.
Днепропетровская область
В большинстве групп запланировано по три отключения за день. Самый долгий перерыв в энергоснабжении подряд – 7 часов.
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам источников в органах власти и энергокомпаниях, отключения света по 12 часов в сутки могут продолжаться долго. Ситуация может улучшиться только при соблюдений двух основных условий.
