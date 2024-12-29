Украинцам назвали тариф на свет после 1 января: сколько нужно будет платить

До закінчення опалювального періоду-2024/2025 тарифи на низку комунальних послуг в Україні не змінюватимуться. Йдеться серед іншого про електроенергію, що продовжуватиме подаватися за тарифом 4,32 грн за 1 кВт*год.

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О фиксации тарифов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: также не будет меняться стоимость газа и отопления.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – говорится в сообщении.

О том, что тариф на электроэнергию не будет меняться до окончания отопительного периода, ранее сообщал и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

Как платить за свет гораздо меньше

В то же время, украинцы могут сэкономить на оплате счета за электроэнергию значительную сумму – более 430 грн. Причем легально и без каких-либо нарушений. Достаточно лишь обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – после этого за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток:

электричество, использованное ночью (с 23:00 до 7:00), оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 2,16 грн/кВт*ч.

Для примера возьмем семью из трех человек, которая живет в квартире с электроплитой и бойлером и потребляет 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 4,32 грн – и за месяц набежит 1296 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 2,16 грн.

Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 придется заплатить 432 грн. И столько же – за дневное. То есть в сумме – 864 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 430 грн. Впрочем, нужно также учитывать, что тариф могут повысить. И тогда размер сэкономленной суммы может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что украинских бытовых потребителей (дома, квартиры и пр.) будут вынуждены перевести на рыночные тарифы на электроэнергию – иначе страна останется без энергоснабжения. Ожидать новых расценок следует в течение ближайших 1-1,5 года.

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