Украинцам назвали тариф на газ с 1 сентября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кубометр

С 1 сентября украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Более того, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует – ведь такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года.

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Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". Там отметили: именно до этого срока продлено действие тарифного плана "Фиксированный".

"Тарифный план "Фиксированный". Цена за кубический метр: 7,96 грн Срок действия: до 30 апреля 2027 г.", – говорится в сообщении.

При этом в "Нафтогазе" подчеркнули: платить же за газ нужно, как и прежде, ежемесячно. Срок – до 25 числа следующего месяца.

Кроме того, срок действия самого тарифа может быть прекращен. Однако только в индивидуальном порядке – в случае перехода на другой тарифный план.

Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор

В то же время, украинцам, чьи дома и квартиры оборудованы газовыми плитами, рекомендуют установить устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. Это сигнализатор газа, купить который можно как за 1 335, так и 2 400 грн.

Дело в том, признали в "Нафтогаз Украины", что возможность утечки газа есть всегда. А потому прибор будет полезный для всех потребителей газа:

Как трубопроводного.

Так и баллонного.

Принцип работы же сигнализатора, объяснили специалисты, состоит в том, что он непрерывно анализирует воздух в помещении. И если уровень газа становится опасным, происходит громкое звуковое оповещение.

"Устройство реагирует на опасную концентрацию газа на начальной стадии. Некоторые модели могут автоматически перекрывать подачу газа, активировать вентиляцию или другие системы безопасности во избежание взрыва или отравления", – объяснили принцип работы прибора газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в сентябре украинцы будут платить за электроэнергию по текущему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Более того, повышения расценок не следует ожидать по крайней мере до конца года.

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