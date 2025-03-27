Украинцы начали получать субсидии по-новому: как изменились выплаты

Некоторым украинцам, получающим субсидию на оплату коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого топлива, перечислили его размер. Это касается граждан, у которых изменился размер доходов. Перерасчет назначенной жилищной субсидии осуществляется дважды в год – в марте и августе.

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Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, субсидию перечисляют тем получателям, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%. Это производится автоматически, поэтому обращаться лично в ПФУ гражданам не нужно.

Как осуществляли перерасчет в марте 2025 года? Это происходит по нескольким правилам:

среднемесячный совокупный доход учитывается за III и IV квартал 2024 года – его сравнивают с доходами за I и II кварталы 2024 года (именно за этот период был учтен доход при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон);

– его сравнивают с доходами за I и II кварталы 2024 года (именно за этот период был учтен доход при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон); если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50 процентов в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересматривается.

Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились наполовину, с марта размер жилищной субсидии увеличится. А у тех, у кого доходы увеличились – субсидия снизится.

Кроме того, в Украине планируется отменить ограничения на получение субсидии на аренду жилья переселенцами сроком на один год и ввести автоматическую проверку данных для продления выплат без необходимости повторного обращения. Ожидается, что это упростит процесс получения субсидии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Изменения могут включать не только отмену указанного ограничения, но и внедрение более удобных цифровых инструментов для подачи заявок и автоматическую проверку всех данных. Это облегчит процесс оформления субсидий для внутренне перемещенных лиц.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам могут не предоставить субсидию при наличии более 100 тыс. гривен на банковских счетах или собственности более одного жилого помещения. Отказ может быть также в случае значительных долгов по коммунальным услугам или по алиментам.

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