Украинцам, которые платили за коммуналку, вернут 92 млн грн: что обнаружили в платежках

Жилищно-коммунальные предприятия в Украине массово нарушают законы о ценах и ценообразовании. По итогам проверок, проведённых лишь в течение восьми месяцев 2026 года, их обязали пересчитать платежи и вернуть потребителям 92,67 млн грн.

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Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Там отмечают, что нарушения были выявлены почти в девяти из десяти проверок.

Всего с начала года специалисты службы провели 140 внеплановых проверок, в ходе которых проверялось, формируют ли, устанавливают ли и применяют ли предприятия тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Нарушения были зафиксированы в 88,6% случаев, и по итогам выявленных злоупотреблений:

предприятиям-нарушителям вынесены официальные предписания об обязательном перерасчете тарифов;

применены административно-хозяйственные санкции;

виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

По состоянию на конец августа 2026 года потребителям уже фактически вернули и перечислили 636,8 тыс. грн, выполнение остальных решений на сумму свыше 92 млн грн продолжается.

Что делать в случае завышения тарифов

Представители ведомства призывают граждан проверять начисления в счетах. В случае возникновения сомнений относительно правильности формирования или применения тарифов на ЖКУ необходимо подать официальное обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы в своем регионе.

Украинцы массово накапливают долги за воду

Украинцы массово накапливают долги за водоснабжение и водоотведение. На начало сентября 2026 года в Едином реестре должников было зафиксировано 173 075 соответствующих исполнительных производств, из них 24 696 долгов за воду зарегистрированы в этом году. Больше всего в таких городах:

Кривой Рог – 3653 дела;

3653 дела; Сумы – 3153;

3153; Николаев – 2100

2100 Каменский район Днепропетровской области – 1699;

– 1699; Хмельницкий – 1309.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине изменили правила отключения электроэнергии за долги. Если на момент оформления предупреждения долг бытового потребителя был меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц или отключение произвели с нарушениями, платить за отключение и повторное подключение не придется.

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