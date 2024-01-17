Украинцам будут отключать коммуналку за долги: когда оставят без воды и света и что делать

В Украине за время полномасштабной войны значительно выросли долги за коммуналку. Ситуация достигла таких масштабов, что Кабмину пришлось разрешить коммунальным предприятиям отключать услуги по долгам. Пока субсидианты и по-настоящему бедные семьи вовремя платят счета, украинцы, имеющие возможность, не платят за коммуналку месяцами и продолжают ею пользоваться.

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О том, как изменили правила с января и к чему это приведет читайте в материале OBOZ.UA.

Пенсионеры и украинцы с низкими доходами платят всегда вовремя

"У нас ситуация контролируемая, больших долгов нет и они не растут, в суд мы не подаем", – рассказывает OBOZ.UA директор одного из самых маленьких в Украине "Залещицкого водоканала" Адам Хомяк. У предприятия есть всего около 2800 абонентов. Если кто-то накапливает долг, то с ним быстро находят общий язык. Но даже в этом предприятии среди должников есть те потребители, которые могли бы легко платить по счетам.

"Это общенациональная проблема", – говорит Хомяк. Украинцы, оформившие субсидию, всегда платят своевременно. Они понимают: если не заплатить, пособие на оплату коммуналки могут забрать. А вот относительно богатые потребители позволяют себе месяцами копить долги.

За электроэнергию в Киеве жители столицы уже задолжали 482,8 млн грн, а в Днепропетровской области - 764 млн грн, сообщили в Yasno. Но только 2-3% потребителей с долгами планируют отключить. Это ярые должники. К примеру, в Днепропетровской области планируют отключить 46 тыс. абонентов. Каждый из них в среднем должен 9076 грн. В Киеве могут отключить 28 тысяч жителей, каждый из них в среднем не заплатил по 7 357 грн.

Среди должников есть большое количество состоятельных украинцев. По запросу нардепа Алексея Кучеренко в компании (не раскрывая персональные данные) привели несколько примеров. К примеру, в Киеве есть владелец 5 квартир, который в прошлом году ни разу не заплатил за свет. Общая задолженность составила 91,7 тысячи гривен. Десятки тысяч потребителей отключат от коммунальных услуг уже в конце января.

В "Киевводоканале" должниками считают только тех, кто, по меньшей мере, три месяца не платит за коммуналку. Около 35 тыс. человек задолжали более 10 тыс. грн каждый. Украинцы пользуются услугами, но не платят за них. Речь даже о владельцах новостроек в Печерском районе, где стоимость жилья может достигать семизначных цифр.

В Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) заявили, что причина отмены моратория – задолженность населения, например, за электрическую энергию выросла на 41% (по сравнению с периодом до полномасштабной войны). Если украинцы используют коммунальные услуги и не платят за них, то страдают все. У предприятий нет средств для стабильной работы, ремонтных работ. А рано или поздно тарифы приходится повышать.

Оксана Полищук, пресс-секретарь "Винницаоблводоканал", рассказывает OBOZ.UA: общий долг за время великой войны увеличился на 10 млн грн до 80 млн. И это при том, что предприятие предлагает один из самых низких тарифов в Украине (25,63 грн за кубометр воды с учетом водоотведения).

Как украинцев могут наказать за коммунальные долги

Коммунальные предприятия в первую очередь заинтересованы в том, чтобы должник "одумался" там сам стал платить. Подавать в суд – дорого. К примеру, как рассказали OBOZ.UA в одном из ОСМД Киева, услуги юриста для оформления заявления в суд, а также получение судебного приказа "под ключ" стоит около 2-3 тыс. грн с каждого должника. Это без учета судебного сбора, позже должен вернуть должник.

"Мы стараемся иди навстречу нашим клиентам. Мы руководствуемся действующим законодательством, учитываем изменения в постановление об отмене моратория на отключение коммунальных услуг, однако все равно мы в первую очередь предлагаем подписать реструктуризацию и на очень выгодных условиях. Мы готовы рассрочить долг на 12 месяцев", – рассказывает Оксана Полищук.

Адам Хомяк также уверен: лучший вариант: разговаривать с должниками, убеждать добровольно заплатить за долги. "В суды мы почти не обращаемся".

Если должник отказывается платить, с января инструментарий коммунальных предприятий увеличился. Теперь можно:

отключать воду, электроэнергию. Для этого нужно заблаговременно письменно уведомить должника. Если он не воспользовался последним правом подписать договор о реструктуризации, можно подавать в суд;

Для этого нужно заблаговременно письменно уведомить должника. Если он не воспользовался последним правом подписать договор о реструктуризации, можно подавать в суд; обращаться в суд и получать судебный приказ об обязанности уплатить задолженность;

об обязанности уплатить задолженность; в случае если должник отказывается выполнить решение суда, обращаться в исполнительную службу: арестовывать счета должника, в счет долга добиваться ареста и продажи его имущества.

Главное: коммунальные услуги – такой же товар, и как и любой другой. Единственная разница: если в супермаркете вы не можете воспользоваться товаром, пока не заплатите за него на кассе, то в случае с коммунальными услугами оплата производится уже после потребления. При этом так происходит далеко не во всех странах. В некоторых случаях необходимо произвести предоплату для того, чтобы получить газ или электроэнергию. При этом ни в одной развитой стране невозможна ситуация, когда клиенты годами потребляют коммунальные услуги и не платят за них.