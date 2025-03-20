Украинка получила платежку за газ на 230 тыс. грн: ее наказали за проблему со счетчиком, к которой она не причастна

"Запорожгаз" после проверки счетчика одной из клиенток направил платежку на 230 тыс. грн. Во время проверки газовики обнаружили отверстие, через которое провели перерасчет объемов потребления. Запорожский районный суд эту платежку отменил и решил, что клиент не могла повредить счетчик.

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Об этом говорится в дела 317/585/24. Так, на счетчике не нашли следов демонтажа, пломба и заводское клеймо были целыми. Так что клиентка не могла самостоятельно повредить счетчик. Однако при этом во время экспертизы было обнаружено отверстие в приборе.

"Актом экспертизы фактически не определено, какое именно из указанных нарушений привело к искажению показателей счетного механизма, каким образом при полной герметичности счетчика и сохранении его пломб и клейм потребитель мог осуществить отверстие в исходном патрубке, и что именно это привело к превышению допустимой погрешности", - материал.

Осуществить повреждение конструктивного элемента счетчика газа ВР G4-2 без демонтажа из системы газоснабжения невозможно. "Вышеуказанное, по мнению суда, свидетельствует об обоснованности доводов истицы о ее непричастности к созданию отверстия в выходном патрубке счетчика, поскольку его пломбирование (как усматривается из исследованных в судебном заседании документов) на момент снятия счетчика работниками АО "Запорожгаз" нарушено не было, следы демонтажа счетчика никаким документом не зафиксированы. Указанное в сочетании с выводами эксперта свидетельствует об отсутствии какого-либо внешнего вмешательства в работу этого счетчика со стороны потребителя", – говорится в материалах дела.

Суд решил: признать незаконными действия Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Запорожгаз" по начислению суммы неучтенного объема газа в размере 222 908 гривен 32 копейки.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечку газа) проводят раз в три-пять лет.

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