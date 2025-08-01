Украина резко увеличила экспорт электроэнергии в страну Европы: кто теперь покупает больше всего тока

Экспорт электроэнергии из Украины в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 16%. Главным образом благодаря поставкам тока в Молдову.

Видео дня

Согласно данным мониторинга ExPro Electricity, в прошлом месяце Украина продала за границу 282,2 тыс. МВт-ч тока. Согласно оценке аналитиков, по объемам Украина остается нетто-экспортером, однако общие расходы на импорт существенно больше поступлений от экспорта.

Куда больше всего продаем тока

Отмечается, что в июле Молдова была единственной страной, в которую Украина нарастила экспорт электроэнергии: ток поставлялся почти во все часы. В целом соседи получили 115 тыс. МВт-ч, или 41% от всего объема электроэнергии, которая была экспортирована в прошлом месяце.

По остальным направлениям экспорт сократился, а больше всего – в Словакию. В эту страну Украина отправила на 24% меньше электричества по сравнению с июнем, хотя это все еще значительно больше, чем в прошлом году – из-за значительных разрушений энергообъектов Россией в июле-2024 экспорт электроэнергии вообще отсутствовал.

У кого покупаем электричество

Зато импорт электроэнергии в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 24,7% – до 257,7 тыс. МВт-ч. По двум направлениям (из Молдовы и из Польши) поставки сократились на 55% и почти на 1% соответственно. По остальным направлениям импорт вырос, а наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия, на которую приходится почти 41% тока, который Украина получает из-за рубежа. По сравнению с июлем 2024 года, в этом году импорт снизился втрое.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина и Молдова получили разрешение увеличить максимальную мощность экспорта электроэнергии в страны Евросоюза сразу на треть – с 650 до 900 МВт. При этом продавать "ток" в случае дефицита Украина не будет – поставки в ЕС могут осуществляться только при наличии излишков в энергосистеме. Это позволит украинским электростанциям получить дополнительную прибыль от внешней торговли, а также направить ресурс на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к осенне-зимнему периоду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!